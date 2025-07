Szétszedték az oroszok sztárfegyverét: mindenkit meglepett, mit találtak benne

Ukrajnában elfogadták a „személyes különleges gazdasági és egyéb korlátozó intézkedések (szankciók) alkalmazásáról” című határozatot, amely összesen öt távol-keleti vállalatot fog érinteni. A nyilvánosságra hozott irat tartalma szerint ezek a következők: a China Asia Silk Road International Trade (Tianjin) Co., a Suzhou ECOD Precision Manufacturing Co., a Shenzhen Royol Technology Co., a Shenzhen Jinduoban Technology Co. és a Ningbo BLIN Machinery Co. vállalatok.

Kijev azzal támasztotta alá a lépés jogosságát, hogy július 4-én, Oroszország rekordméretű dróntámadását követően hozzájutottak egy épségben maradt Sahed-drónhoz.

A fegyvert apró darabokra szedtek, hogy minden egyes alkatrészt átnézzenek, és arra a következtetésre jutottak, hogy több elemet is a felsorolt kínai cégektől szereztek be az oroszok.

Vladiszlav Vlaszijuk, Ukrajna szankciós biztosa szerint különösen három vállalat vesz részt az orosz hadiiparral való kereskedelemben.

A nyugati szankciók kifejezetten tiltják, hogy olyan eszközöket adjanak el Oroszországnak, amelyeket később képesek lehetnek a hadiipari termékek gyártása során hasznosítani. Az úgynevezett „kettős felhasználású termékekre” terjed ki ez a leghangsúlyosabban, ezeknek a korlátozása azért kiemelten, fontos mivel a civil életben is alkalmazható, de a frontvonalon is be lehet vetni azokat. Kínát már a 2022-es ukrajnai invázió óta folyamatosan érik a kritikák, hogy titokban tiltott eszközöket és alkatrészeket ad át Moszkvának. A keleti nagyhatalom külügyminisztere, Vang Ji egy kiszivárgott beszámoló szerint közölte egy ingerült hangvételű megbeszélésen az EU vezetőivel, hogy nem engedhetik meg maguknak Oroszország vereségét az Ukrajnával vívott háborúban. A kijelentés magyarázná, hogy miért állna érdekében Pekingnek a szankciókat kockáztatni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images