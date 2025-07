Lecsapott az Iszkander-M rakéta: pótolhatatlan veszteséget szenvedhetett Ukrajna

A közösségi médiában jelent meg egy felvétel, amely szerint az egyik orosz Iszkander-M kvázi-ballisztikus rakéta lecsapott Ukrajnában egy célpontra.

Az X-en terjedő felvételek szerint a Odessza megyei Hrihorivka település mellett csapódott be az orosz Iszkander-M. A homályos felvételek miatt nem lehet pontosan megállapítani, hogy csak egy vagy esetleg több rakéta is részt vett a támadásban. A képek viszont arról árulkodnak, hogy a nehezen kivehető típusú eszközökből több is lángra kapott. A rossz minőségű képekről az jól kivehető, hogy a tenger melletti telepet földsáncokkal vették körbe.

Footage showing a Russian Iskander-M ballistic missile strike on a Ukrainian air defence position near the village of Hryhorivka, Odesa Oblast. Two S-300 Air defence systems were hit.Coordinates: 46.591091, 30.985779 pic.twitter.com/jq60lVM1kS https://t.co/jq60lVM1kS — AMK Mapping (@AMK_Mapping_) July 16, 2025

A leírás szerint itt valójában Ukrajna egyik utolsó megmaradt Sz-300-as légvédelmi rakétarendszerét érte találat.

Hozzátették, hogy két rakétaüteg is megsemmisült a támadás következtében. A rossz minőségű felvétel miatt ezt nem lehet minden kétséget kizáróan megerősíteni, de jó okkal feltételezhető, hogy igazat állítanak.

Az Sz-300-as légvédelmi rakétarendszer elvesztése azért lehet különösen fájó Kijevnek, mivel ezt nem tudják pótolni, mivel a gyártás Oroszországban van, így esélytelen, hogy ugyanilyen felszerelésekkel szereljék vissza a légvédelmi képességeiket. Hrihorivkából ráadásul egyértelműen az egyik legnagyobb ukrán város, Odessza védelmét igyekeztek megerősíteni, most ez is komoly veszteséget szenvedett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images