Szíria az ENSZ Biztonsági Tanácsának az összehívását kéri az izraeli légicsapások miatt

Szíria az ENSZ Biztonsági Tanácsának sürgős összehívását kérte szerdán, hogy "megvitassák a szíriai területen elkövetett izraeli agresszió következményeit" - áll a Reuters brit hírügynökséghez eljuttatott levélben.

António Guterres ENSZ-főtitkár a dél-szíriai helyzet azonnali deeszkalációjára szólított fel, és elítélte a szomszédos ország elleni műveleteket.

A főtitkárt aggasztja a Szíria déli részén folyó erőszak.

"Egyértelműen elítéli a polgári személyek elleni erőszakot, az önkényes gyilkosságokat és a felekezeti feszültségek fellángolását" - közölte António Guterres szóvivője, Stéphane Dujarric.

Az incidensek megfosztják a szíriai népet a békéhez és a megbékéléshez való esélytől tizennégy évi kegyetlen konfliktus után. Azonnali deeszkalációra és akadálytalan humanitárius segítségre van szükség" - folytatta a szóvivő.

António Guterres ugyanúgy elítélte az esz-Szuveida, Daraa és Damaszkusz elleni izraeli légicsapásokat is. A főtitkár követelte a Szíria szuverenitása megsértésének azonnali beszüntetését.

Emberi jogi aktivisták szerint több mint háromszáz ember halt meg vasárnap óta a drúzok és a szunnita beduinok közötti erőszakcselekményekben esz-Szuveida térségében.

A szíriai belügyminisztérium tűzszüneti megállapodást jelentette be szerdán, ennek ellenére a Reuters újságírókra és szemtanúkra hivatkozva arról számolt be, hogy újabb izraeli légicsapások érték Damaszkusz nyugati elővárosát. Ezt röviddel később a hatóságok is megerősítették.

Izrael előzőleg szerdán a szíriai hadsereg damaszkuszi főhadiszállását támadta, és azzal fenyegetett, hogy fokozza a szíriai erők elleni támadásokat, ha azok nem vonulnak ki a többségében drúzok lakta esz-Szuveidából.

A szíriai egészségügy-minisztérium közlése szerint több tucatnyi holttestet találtak az esz-szuveidai kórházban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images