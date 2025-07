Ez lenne Trump eddigi "leghülyébb" ötlete? – Dollármilliárdokba fájhat a legendás börtön újranyitása

Donald Trump terve, hogy az Alcatrazt ismét börtönné, abból is a legmagasabb biztonsági fokúvá alakítsa, akár 2 milliárd dollárba (685 milliárd forintba) is kerülhet az Axiosnak nyilatkozó kormányzati források szerint. A lap szerint az amerikai elnök annyira elszánt a San Francisco-öbölben található börtönsziget újranyitása mellett, hogy tisztviselői már előzetes költségbecsléseket készítettek és több ízben terepszemlét tartottak. A lépés egyik jól ismert kritikusa a Trump-adminisztráció "eddigi legostobább kezdeményezésének" nevezte azt.

Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter és kollégája, Doug Burgum belügyminiszter csütörtökön személyesen járták be a szigetet. Bondi felügyeli a Szövetségi Börtönhivatalt, míg Burgum tárcája – a Nemzeti Parkszolgálaton keresztül – kezeli az érintett a földterületet, amely 1973 óta turistalátványosság.

Kormányzati tisztviselők szerint Trump még nem hozott végleges döntést a sziget sorsáról,

de három lehetőség körvonalazódik:

egy több mint 2 milliárd dolláros, "szupermax" börtönkomplexum létesítése, amely a sziget összes jelenlegi épületének lebontásával és egy teljesen új létesítmény felhúzásával járna;

egy 1 milliárd dolláros, kisebb börtön nyitása, amely nem foglalná el a sziget egészét;

vagy a projekt magánvállalkozásba adása, bár ez utóbbi opció tűnik a legkevésbé valószínűnek.

"Még a korai szakaszban vagyunk" - nyilatkozta egy kormányzati tisztviselő, aki hozzátette:

Sokkal több tanulmányra és konkrétumra van szükségünk, mielőtt az elnök döntene. De a 2 milliárd dollár talán túl sok pénz lenne számára.

A legdrágább változat ellen szól az is, hogy annak megépítése kicsúszhat Trump hivatali idejéből.

Sok az aggály

Az Alcatraz börtönsziget 1963-ban zárt be, kevesebb mint három évtizednyi működés után.

Az akkori kormányzat túl költségesnek ítélte a fenntartását: az épületek állapota gyorsan romlott az öböl sós levegőjében, az ellátmány oda-, és a hulladék elszállítása pedig körülményes volt.

A kormányzat egyes tagjai aggodalmuknak adtak hangot az öbölben élő bálnapopuláció miatt is, mivel a nagyszabású építkezéshez szükséges hajóforgalom zavarhatná őket. További ellenérv, hogy az amerikai bebörtönzöttek száma – amely már így is a világ egyik legnagyobbja lakosságarányosan nézve – évek óta csökken, ami az előrejelzések szerint folytatódni is fog.

Trump érdeklődése az Alcatraz iránt a hozzá közel állók szerint valóban inkább szimbolikus, mint szükségszerű.

Az Alcatraz, amely számos film szereplője, könyörtelen helyként él az amerikai köztudatban, ami imponál az elnöknek az Axios szerint.

Amikor komolyabb nemzet voltunk, a múltban, nem haboztunk bezárni a legveszélyesebb bűnözőket, és távol tartani őket mindenkitől, akinek árthatnak. [...] Ennek így kellene lennie.

- írta Trump május 4-én a Truth Socialön.

Nancy Pelosi, a képviselőház korábbi demokrata elnöke, akinek a kongresszusi körzete magába foglalja az Alcatrazt, közleményben

"a Trump-kormányzat eddigi leghülyébb kezdeményezésének" nevezte a börtön esetleges újranyitását.

Mindannyiunkat aggasztania kell, hogy az egyetlen szellemi forrás, amelyből a kormányzat nyilvánvaló módon merített ehhez az ostoba ötlethez, azok évtizedekkel ezelőtti hollywoodi filmek

- vélekedett Pelosi.

Ide vág, hogy a Trump-kormányzat pár napja a floridai Everglades mocsárvidék kellős közepén nyitott egy "Aligátor Alcatraz" elnevezésű bevándorlási fogvatartó komplexumot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images