Csak durvul Trump nyomása: kemény szankcióval csaptak le a bírókra, akik börtönbe küldhetik a szövetségesét

A Donald Trumppal gyakran párhuzamba állított Bolsonaro egy arra irányuló összeesküvés miatt áll bíróság előtt, hogy megtartsa a hatalmat a 2022-es választás elvesztése után, melyet baloldali riválisa, Luiz Inácio Lula da Silva jelenlegi elnök nyert meg.

A legfelsőbb bíróság a következő hetekben ítélheti el Bolsonarót, aki akár 43 év börtönbüntetést is kaphat.

Az ítélethozatal közeledtével Trump egyre fokozta a brazil igazságszolgáltatásra helyezett nyomást. Július 9-én bejelentette, augusztus 1-jétől 50%-os vámot vet ki minden brazil importra, részben a szövetségese ellen folytatott "boszorkányüldözés" miatt. Lula "elfogadhatatlan zsarolásnak" nevezte a lépést.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter azután jelentett be további lépéseket pénteken, hogy a szövetségi rendőrség házkutatást tartott Bolsonaro házában és nyomkövető bokabilincset helyezett rá.

.@POTUS made clear that his administration will hold accountable foreign nationals who are responsible for censorship of protected expression in the United States. Brazilian Supreme Federal Court Justice Alexandre de Moraes's political witch hunt against Jair Bolsonaro created a…