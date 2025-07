Égető szüksége lenne Amerikának a DDG(X) rombolóra, de gyülekeznek a viharfelhők

Az amerikai Kongresszusi Kutatószolgálat (CRS) friss jelentése szerint a haditengerészet a 2030-as évek elejére tervezi az első DDG(X) hadrendbe állítását, és a 2026-os pénzügyi évre 133,5 millió dollárt kért kutatás-fejlesztésre. A Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO) azonban

hajónként 4,4 milliárd dolláros költséget becsül, ami 33%-kal haladja meg a haditengerészet 3,3 milliárdos előrejelzését.

A DDG(X) az Arleigh Burke-osztályú rombolókat és a Ticonderoga-osztályú cirkálókat hivatott felváltani fejlettebb energiarendszerekkel, megnövelt fegyverzetkapacitással és irányított energiafegyverek bevetésének képességével. A Kormányzati Elszámoltathatósági Hivatal (GAO) 2025 júniusi jelentésében az állt, hogy a kulcsfontosságú technológiák – köztük az Integrált Energiarendszer (IPS) és a hajótest forma – még kiforratlanok, és előfordulhat, hogy nem tesztelik őket teljeskörűen a részletes tervezési fázis előtt.

A helyzetet tovább súlyosbítják a 2024 augusztusában frissített műveleti követelmények, amelyek nagyobb sebességet és magasabb elektromos terhelést írnak elő, miközben nem közöltek frissített ütemtervet vagy költségbecslést. A törvényhozóknak mérlegelniük kell, hogy a DDG(X) ambiciózus tervei indokolják-e a magas költségeket, és hogy a haditengerészet megfelelően kezeli-e a kockázatokat. A DDG(X) programba tervezett AN/SPY-6 aktív elektronikus pásztázó antennarendszer (AESA) radar 30-szor erősebb a jelenlegi AN/SPY-1-nél, és 30-szor több célpontot képes követni, lehetővé téve a ballisztikus rakétavédelem, légvédelem és felszíni hadviselés egyidejű végrehajtását.

