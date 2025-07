Világrekorder beruházásba kezd a keleti nagyhatalom: készül a pusztító „vízbomba”

Kína az elmúlt évtizedekben több nagyméretű gátat épített a világ egyik legfontosabb édesvízbázisának számító Tibetben, amely aggodalommal tölti el Indiát és Bangladest is – közölte a BBC.

Megkezdődtek az építési munkálatok a Kínához tartozó Tibet területén, ahol a világ eddigi legnagyobb gátját tervezik megépíteni. A beruházás a tervek szerint összesen 125 milliárd dollárba fog kerülni, mire elkészül a Jarlung Cangpo folyón, amelyet egyébként „Ló folyónak” is neveznek. A nagy magasságban eredő vízfolyás elgátolása miatt eddig India és Banglades is kifejtette az aggodalmát, mivel attól tartanak, hogy a klímaváltozás miatt csökkenő erőforrás még kevesebbre zsugorodik, mire hozzájuk elér.

A problémát fokozza a növekvő népességszám és a fejlőd ipar miatti egyre nagyobb édesvíz-igény.

Pekingben azt állítják, hogy a hatalmas beruházás elsősorban a környezetvédelmet helyezi előtérbe, valamint a helyi jólét kialakításához is hozzájárul. A tervek szerint a Motuo Vízerőmű elkészültével nagyjából háromszor annyi energiát tud majd előállítani, mint a jelenlegi csúcstartó, a szintén Kínában található Három Szurdok-gát. Újdelhi és Dakka kevésbé tekint ennyire optimistán az építkezésre, mivel azzal tartanak, hogy Peking lényegében arra készül, hogy a kulcsfontosságú erőforrást elterelje, ezzel pedig befolyásolni tudja a riválisa gazdaságát. A probléma lényegében azóta fennáll, hogy Kína a

második világháborút követően elfoglalta Tibetet, ahonnan Dél- és Délkelet-Ázsia több kulcsfontosságú folyója ered, de a kelet-kínai vidékeket is ez a terület látja el édesvízzel.

Különösen két folyónak a vízhozam-csökkenésétől tartanak: a Sziang és a Brahmaputra vízszintje csökkenhet. India több alkalommal is jelezte a kétségeit Kínának, szerintük Peking nem veszi figyelembe a folyásirányban alacsonyabb magasságban fekvő országok érdekeit. Hasonlóan tett Banglades is, ám a hatalmas folyótorkolatban fekvő ország más miatt is aggódhat, ugyanis India a saját területén szintén ez hatalmas gát felépítését tervezi, elmondások szerint elsősorban az ingadozó vízjárás hatásainak csökkentésére. Ez Dakkában inkább veszélyként jelent meg, mivel úgy tartják, hogy még kevesebb jut nekik a vízből.

A Jarlung Cangpo Tibetben egy hatalmas kanyonon fut keresztül, ahol rövid távolságon belül több száz métert esik, ami ideális helyszín egy nagyméretű gát felépítéséhez. A gátrendszerhez egy 20 kilométeres alagút fúrását is tervezik, a vízhozam nagy részét pedig ebbe terelnék át. Szakértők szerint

az ilyen beruházásokkal befolyásolni tudja a vízjárást, ezt pedig fel tudja használni egy geopolitikai fegyverként a saját szomszédjai ellen, amolyan „vízbombaként”.

