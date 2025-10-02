Itt a legfontosabb kérdés, amit most fel kell tenni az aranyba fektetéssel kapcsolatban

Nagyot megy az arany
Számos elemzésben tárgyaltuk már részletesen, hogy miért lőtt ki olyan látványosan idén az arany ára és miért ostromol szinte napról napra új csúcsokat a jegyzés, most nem is ismételnénk magunkat, a legfrissebb ilyen írást itt lehet elolvasni. Lényeg a lényeg: elképesztő menetelésen van túl a nemesfém, olyan látványos a sztori, hogy az áremelkedésnek köszönhetően az Egyesült Államok aranytartalékának értéke átlépte az ezer milliárd dolláros határt, piaci értéken mérve pedig a világ jegybankjai ma már több aranyat tartanak, mint amerikai államkötvényt - ilyenre legutóbb az 1990-es évek közepén volt példa.
Remek befektetés volt tehát idén az arany, ráadásul a nemesfém kilátásai továbbra is rendkívül kedvezőek (lásd korábbi elemzések). De ha eggyel tovább lépünk, akkor a legfontosabb kérdés a befektetők számára most az, hogy
MENNYI ARANYAT ÉRDEMES TARTANI A PORTFÓLIÓBAN?
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés