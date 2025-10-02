Itt a legfontosabb kérdés, amit most fel kell tenni az aranyba fektetéssel kapcsolatban

Már-már lerágott csont, hogy az arany jó befektetés a jelenlegi, rendszerszintű bizonytalansággal terhelt tőkepiaci környezetben. Nem is ismételjük el az okokat. Ha viszont eggyel tovább lépünk, akkor gyorsan eljutunk a legfontosabb kérdéshez, amit most fel lehet tenni az aranyba való fektetéssel kapcsolatban: mégis, mennyi aranyat vegyünk? Az ideális arányról való vélemények nagyon megosztottak a profi befektetők és portfóliómenedzserek körében - most megnézzük, hogy mivel érvelnek a nagyágyúk. De ha ez nem lenne elég: mutatunk egy nagyon izgalmas grafikont is, ami sokat elárul az arany, mint befektetési sztori kilátásairól.

Nagyot megy az arany

Számos elemzésben tárgyaltuk már részletesen, hogy miért lőtt ki olyan látványosan idén az arany ára és miért ostromol szinte napról napra új csúcsokat a jegyzés, most nem is ismételnénk magunkat, a legfrissebb ilyen írást itt lehet elolvasni. Lényeg a lényeg: elképesztő menetelésen van túl a nemesfém, olyan látványos a sztori, hogy az áremelkedésnek köszönhetően az Egyesült Államok aranytartalékának értéke átlépte az ezer milliárd dolláros határt, piaci értéken mérve pedig a világ jegybankjai ma már több aranyat tartanak, mint amerikai államkötvényt - ilyenre legutóbb az 1990-es évek közepén volt példa.

Remek befektetés volt tehát idén az arany, ráadásul a nemesfém kilátásai továbbra is rendkívül kedvezőek (lásd korábbi elemzések). De ha eggyel tovább lépünk, akkor a legfontosabb kérdés a befektetők számára most az, hogy

MENNYI ARANYAT ÉRDEMES TARTANI A PORTFÓLIÓBAN?