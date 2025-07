Hiába a hangos ukránellenesség, úgy tűnik, szép csendben öntik a fegyvert Kijevnek Magyarország szomszédjából

Az ukrán fegyveres erők tette közzé egy felvételt, amelyen egy T-80BV harckocsi lövegcsövének a cseréje zajlott. Mint írták, erre azért volt szükség, mert az eredeti ágyú harci bevetésen sérült meg.

Éles szemű katonai elemzők azonban kiszúrták:

a 125 milliméteres ágyú származási helye Szlovákia.

Egyébként nem csak ukrán, hanem orosz OSINT-források is szlovák eredetről beszélnek.

Ukrainian T-80BV getting a new barrel after the initial one suffered damage on a combat mission. Repair work is done by 50th Repair and Restoration Regiment, July, 2025. pic.twitter.com/Ou1My2orVT https://t.co/Ou1My2orVT