Megdöbbentő csapadékkülönbségek: pár utcányi távolság döntött arról, ki ázott bőrig és ki nem

Az elmúlt 24 órában átvonuló front változatos mennyiségű csapadékot hagyott maga után az ország különböző részein. A legfrissebb adatok szerint nemcsak az időjárás változott gyorsan, de a csapadékeloszlás is rendkívül hektikus képet mutatott.

Miközben egyes térségek csak pár milliméter esőt kaptak, máshol – gyakran néhány kilométerrel arrébb – akár a 30-40 millimétert is meghaladta a lehullott csapadék mennyisége - számolt be az Időkép. A Dunától keletre is jutott némi eső, de a

nagyobb mennyiséget elsősorban a Dunántúl kapta

- a front itt már kora estétől kezdve többfelé hozott jelentős mennyiségű csapadékot.

A legnagyobb mennyiségeket Veszprém környékéről jelentették, ahol 38 milliméter eső esett, de Mosonmagyaróváron is 35, Csurgón pedig 32 millimétert regisztráltak. Ezek lokálisan kiemelkedő értékek, különösen annak fényében, hogy tőlük alig néhány kilométerre csupán 5-10 milliméter esett. A csapadékkal együtt heves villámtevékenység is kísérte az éjszakai órákat.

A front továbbra is aktív marad, és

elsősorban a déli és keleti országrészben várható további csapadék.

Az előrejelzések szerint ezeken a területeken lokálisan akár újabb 20 millimétert meghaladó eső is eshet, ami különösen a már most is telített talajviszonyok mellett okozhat gondokat.

