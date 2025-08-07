Lerántotta a leplet az OpenAI - Megérkezett a GPT-5

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Az OpenAI csütörtöki bemutatójából kiderült, hogy a vállalat új nyelvi modellje, a GPT-5 okosabb, gyorsabb és sokkal hasznosabb, mint elődei. Mindez különösen igaz az írás, programozás és egészségügy területén. Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója az új nyelvi modell és a korábbi verzió közötti lényeges különbség érzékeltetése végett kijelentette:

Megpróbáltam visszatérni a GPT-4-hez, és meglehetősen nyomorúságos volt.

Kidrült az is, hogy a GPT-5 hallucinációs rátája alacsonyabb, mint a cég korábbi nyelvi modelljeié, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy az új modell ritkábban talál ki magától valótlan válaszokat. A GPT-5 élő bemutatóján hangsúlyozták azt is, hogy

a vállalat kiterjedt biztonsági értékeléseket végzett a fejlesztés során, beleértve 5000 órányi tesztelést is.

Ennek eredményeként ahelyett, hogy egyszerűen megtagadná a választ a potenciálisan kockázatos kérdésekre, a GPT-5 "biztonságos válaszokat" ad, amelyek nem használhatóak fel károkozásra.

A bemutató során az OpenAI demonstrálta a "vibe coding" funkcióját is, amellyel a felhasználók egyszerű szöveges utasítások (promptok) alapján generálhatnak szoftvereket. A cég két különböző alkalmazást hozott létre másodpercek alatt ugyanazzal a kéréssel, amelyek segíthetnek egy angol anyanyelvűnek a francia nyelv tanulásában.

A GPT-5 csütörtöktől elérhető az OpenAI ingyenes, Plus, Pro és Team felhasználói számára.

Ez lesz az első alkalom, hogy az ingyenes felhasználók hozzáférhetnek egy olyan modellhez, amely "gondolkodik", mielőtt válaszolna. Ha az ingyenes felhasználók elérik a használati korlátjukat, a GPT-5 mini verzióhoz férhetnek hozzá.

A Microsoft termékei szintén csütörtöktől kapják meg az új modellt. A Microsoft 365 Copilot, a fogyasztói Copilot és az Azure AI Foundry is megkapja a GPT-5-öt.

Aaron Levie, a Box vezérigazgatója szerint

a GPT-5 "teljes áttörést" jelent, mivel a modell magasabb szintű érvelési és logikai képességekkel rendelkezik a döntéshozatalhoz.

Az OpenAI három különböző verziót bocsát a fejlesztők rendelkezésére API-n keresztül: a GPT-5-öt, a GPT-5-minit és GPT-5-nanot, amelyeket különböző költség- és késleltetési igényekhez terveztek. Altman szerint a GPT-5 olyan, mintha bármikor rendelkezésre állna egy PhD szintű szakértői csapat.

Nagyon fontos, hogy mennyire lesz népszerű a GPT-5

Iparági források szerint az OpenAI tárgyal egy potenciális részvényértékesítésről, amely állítólag körülbelül 500 milliárd dollárra értékelné a vállalatot. A tárgyalások még kezdeti szakaszban vannak, és másodlagos részvényeladásról lenne szó, amelyben jelenlegi és korábbi alkalmazottak értékesítenék részvényeiket. A bennfentesek szerint a Thrive Capital, az OpenAI egyik befektetője vezethetné a potenciális befektetési kört.

Az OpenAI értékeltsége folyamatosan emelkedett, mióta a mesterséges intelligencia startup 2022 végén bemutatta a GPT-3.5-t, és gyorsan a generatív AI piac vezető szereplőjévé vált. A vállalat márciusban még 300 milliárd dolláros értékeltség mellett jelentett be egy 40 milliárd dolláros finanszírozási kört, ami messze a legnagyobb összeg, amit valaha magántulajdonú technológiai cég bevont.

Ha az értesüléseknek megfelelően 500 milliárd dolláros értékeltség mellett valósulna meg a finanszírozási kör, az azt jelentené, hogy

az OpenAI a világ top20 legértékesebb cége közé kerülne.

Amennyiben a bennfentesek által megszellőztett információk helyesek, és valóban folynak ilyen egyeztetések, nagyon nem mindegy, mennyire lesz népszerű a frissen bemutatott GPT-5 a felhasználók körében. Egy rendkívül erős, és jól teljesítő modell ugyanis érdemben hozzájárulhat ahhoz, hogy a felhasználók számának látványos növekedése folytatódjon az előttünk álló időszakban is. Ez pedig végsősoron pozitív hatással lehet az állítólagos potenciális részvényértékesítésre.

Címlapkép forrása: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images