Lerántotta a leplet az OpenAI - Megérkezett a GPT-5

Az OpenAI csütörtöki bemutatójából kiderült, hogy a vállalat új nyelvi modellje, a GPT-5 okosabb, gyorsabb és sokkal hasznosabb, mint elődei. Mindez különösen igaz az írás, programozás és egészségügy területén. Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója az új nyelvi modell és a korábbi verzió közötti lényeges különbség érzékeltetése végett kijelentette:
Megpróbáltam visszatérni a GPT-4-hez, és meglehetősen nyomorúságos volt.
Kidrült az is, hogy a GPT-5 hallucinációs rátája alacsonyabb, mint a cég korábbi nyelvi modelljeié, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy az új modell ritkábban talál ki magától valótlan válaszokat. A GPT-5 élő bemutatóján hangsúlyozták azt is, hogy
a vállalat kiterjedt biztonsági értékeléseket végzett a fejlesztés során, beleértve 5000 órányi tesztelést is.
Ennek eredményeként ahelyett, hogy egyszerűen megtagadná a választ a potenciálisan kockázatos kérdésekre, a GPT-5 "biztonságos válaszokat" ad, amelyek nem használhatóak fel károkozásra.
A bemutató során az OpenAI demonstrálta a "vibe coding" funkcióját is, amellyel a felhasználók egyszerű szöveges utasítások (promptok) alapján generálhatnak szoftvereket. A cég két különböző alkalmazást hozott létre másodpercek alatt ugyanazzal a kéréssel, amelyek segíthetnek egy angol anyanyelvűnek a francia nyelv tanulásában.
A GPT-5 csütörtöktől elérhető az OpenAI ingyenes, Plus, Pro és Team felhasználói számára.
Ez lesz az első alkalom, hogy az ingyenes felhasználók hozzáférhetnek egy olyan modellhez, amely "gondolkodik", mielőtt válaszolna. Ha az ingyenes felhasználók elérik a használati korlátjukat, a GPT-5 mini verzióhoz férhetnek hozzá.
A Microsoft termékei szintén csütörtöktől kapják meg az új modellt. A Microsoft 365 Copilot, a fogyasztói Copilot és az Azure AI Foundry is megkapja a GPT-5-öt.
Aaron Levie, a Box vezérigazgatója szerint
a GPT-5 "teljes áttörést" jelent, mivel a modell magasabb szintű érvelési és logikai képességekkel rendelkezik a döntéshozatalhoz.
Az OpenAI három különböző verziót bocsát a fejlesztők rendelkezésére API-n keresztül: a GPT-5-öt, a GPT-5-minit és GPT-5-nanot, amelyeket különböző költség- és késleltetési igényekhez terveztek. Altman szerint a GPT-5 olyan, mintha bármikor rendelkezésre állna egy PhD szintű szakértői csapat.
Nagyon fontos, hogy mennyire lesz népszerű a GPT-5
Iparági források szerint az OpenAI tárgyal egy potenciális részvényértékesítésről, amely állítólag körülbelül 500 milliárd dollárra értékelné a vállalatot. A tárgyalások még kezdeti szakaszban vannak, és másodlagos részvényeladásról lenne szó, amelyben jelenlegi és korábbi alkalmazottak értékesítenék részvényeiket. A bennfentesek szerint a Thrive Capital, az OpenAI egyik befektetője vezethetné a potenciális befektetési kört.
Az OpenAI értékeltsége folyamatosan emelkedett, mióta a mesterséges intelligencia startup 2022 végén bemutatta a GPT-3.5-t, és gyorsan a generatív AI piac vezető szereplőjévé vált. A vállalat márciusban még 300 milliárd dolláros értékeltség mellett jelentett be egy 40 milliárd dolláros finanszírozási kört, ami messze a legnagyobb összeg, amit valaha magántulajdonú technológiai cég bevont.
Ha az értesüléseknek megfelelően 500 milliárd dolláros értékeltség mellett valósulna meg a finanszírozási kör, az azt jelentené, hogy
az OpenAI a világ top20 legértékesebb cége közé kerülne.
Amennyiben a bennfentesek által megszellőztett információk helyesek, és valóban folynak ilyen egyeztetések, nagyon nem mindegy, mennyire lesz népszerű a frissen bemutatott GPT-5 a felhasználók körében. Egy rendkívül erős, és jól teljesítő modell ugyanis érdemben hozzájárulhat ahhoz, hogy a felhasználók számának látványos növekedése folytatódjon az előttünk álló időszakban is. Ez pedig végsősoron pozitív hatással lehet az állítólagos potenciális részvényértékesítésre.
Címlapkép forrása: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images
Volodimir Zelenszkij új IMF-hitelről tárgyalt
Az ukrán elnök készen áll.
Időjárás: kiadták az előrejelzést, ez vár a Balaton-átúszás résztvevőire
Épülő anticiklon határozza meg a szombati időjárást.
Itt a csattanós válasz Donald Trump újabb vámjára
Fontos találkozó volt Moszkvában.
Megszólalt Váradi József a Wizz Air helyzetéről
Két év kell a fordulatra,
Ez a történelmi fordulópont, ki nyeri meg a vámháborút?
Trump látszólag jól áll.
Bejelentette Izrael: katonai ellenőrzés alá akarja vonni egész Gázát
Ugyanakkor nem irányítani a területet.
Készül a nagy kriptoösszeomlás! Figyelmeztet a Nobel-díjas közgazdász
A történelem csúfos kudarcról üzen.
Donald Trump olyan lépésre készül, amely miatt újra kell rajzolni majd a világtérképet
Egy teljesen új ország jöhet létre.
Mesterséges intelligencia - tovább növelheti a Nyugat dominanciáját -
Felerősítheti-e a Globális Észak kulturális dominanciáját az, ha a nagy nyelvi modellek legtöbbje angol nyelvű, a nyugati értékrendet tükröző anyagokra épül.
Fúrd meg magadnak a jövőt: milliárdokért ketyeg most a geotermikus bomba
Mit szólnál ahhoz, ha azt mondanánk: a következő sikerágazat nem a mesterséges intelligencia, nem is az űrkutatás, hanem a föld alatt lapul?
A gazdasági önkárosításról
Hiába lehetne olcsóbb az olajkitermelés Szaúd-Arábiában, mint Amerikában, mégis drágább, hiszen nemcsak a kitermelés költségét kell belőle finanszírozni, hanem az egész államot. Az analó
Energiahatékonysági szakpolitikai csomag
Az IEA friss keretrendszere világos: szabályozás, információ, ösztönzők - ezek a hatékony klímapolitika alappillérei.
SPB: Jelentős mértékben visszaesett a fogyasztás az USA-ban
Makrogazdasági szempontból egy rendkívül meghatározó időszakhoz érkeztünk. A múlt heti események alapján megerősítést nyert, hogy várakozásaink nagyrészt helytállóak voltak: előrejelz
Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje
Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi
Vagy nő, vagy fogy - Film a HOLD első harminc évéről
Nemrég ünnepeltük a HOLD 30. szülinapját. Ezt a három évtizedes utazást foglalja össze a cég eddigi három vezérigazgatója és összes partnere a szülinapi kisfilmünkben. A... The post Vagy n
Trump Signs Stablecoin Law - But Can We Stabilize the Stablecoin?
In a landmark move, the United States has passed a long-awaited law regulating stablecoins, signalling a turning point for digital assets pegged to the U.S. dollar. What if making stablecoins more stable o
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Példa nélküli félév a régió tőzsdéin – hol van még jó beszálló?
A lengyel, a cseh, a román és a magyar piac is felértékelődésen ment keresztül.
Lesújtó adatok érkeztek – Mégsem olyan ütésálló az amerikai gazdaság?
Érdemes körültekintően figyelni az USA-ban zajló változásokat.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.