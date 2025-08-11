  • Megjelenítés
Jelentett a hírszerzés: vészjósló információkat kapott Zelenszkij, szerinte Putyin titokban készül a támadásra
Jelentett a hírszerzés: vészjósló információkat kapott Zelenszkij, szerinte Putyin titokban készül a támadásra

Volodimir Zelenszkij augusztus 11-én kijelentette, hogy Oroszország nem készül a harcok befejezésére, sőt újabb támadó hadműveleteket készít elő - írja a Reuters.

Mindössze néhány nappal az augusztus 15-i Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök alaszkai találkozója előtt megkongatta a vészharagot a kijevi politikus. Szerinte szó sincs arról, hogy Moszkva részéről valós szándék lenne a hadműveletek befejezésére, sőt, inkább ennek a totális ellentétéről lehet beszélni:

Épp ellenkezőleg, úgy mozgatják csapataikat és erőiket, hogy új támadó hadműveleteket indítsanak

- mondta esti beszédében az ukrán hírszerzés jelentésére hivatkozva.

Oroszország az elmúlt alkalommal többször is nagyszabású csapatösszevonásokat tartott, és nagyszabású inváziót indítottak. Ilyen volt idén a támadás Szumiban, de több várost is ostromolnak egyszerre, ráadásul ezek közelében komoly áttöréseket értek el az orosz csapatok. A helyzet az ukrán védők számára több helyszínen is kritikus, mivel nem rendelkeznek elegendő élőerővel és felszereléssel, hogy a támadásokat vissza tudják tartani.

Az ukrán államfő nem árulta el, hogy pontosan hol lehet számítani az oroszok támadására.

Könnyen lehet, hogy az oroszok igyekeznek a lehető legnagyobb nyomást gyakorolni Trumpra a csúcstalálkozó előtt, hogy a számukra kedvező mederben menjenek a dolgok, és a Kremlnek megfelelő megállapodás szülessen.

2000 kilométerre a fronttól csaptak le az ukrán erők, Európa igyekszik hatni a Putyinnal találkozó Trumpra - Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn

