Jelentett a hírszerzés: vészjósló információkat kapott Zelenszkij, szerinte Putyin titokban készül a támadásra

Mindössze néhány nappal az augusztus 15-i Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök alaszkai találkozója előtt megkongatta a vészharagot a kijevi politikus. Szerinte szó sincs arról, hogy Moszkva részéről valós szándék lenne a hadműveletek befejezésére, sőt, inkább ennek a totális ellentétéről lehet beszélni:
Épp ellenkezőleg, úgy mozgatják csapataikat és erőiket, hogy új támadó hadműveleteket indítsanak
- mondta esti beszédében az ukrán hírszerzés jelentésére hivatkozva.
Oroszország az elmúlt alkalommal többször is nagyszabású csapatösszevonásokat tartott, és nagyszabású inváziót indítottak. Ilyen volt idén a támadás Szumiban, de több várost is ostromolnak egyszerre, ráadásul ezek közelében komoly áttöréseket értek el az orosz csapatok. A helyzet az ukrán védők számára több helyszínen is kritikus, mivel nem rendelkeznek elegendő élőerővel és felszereléssel, hogy a támadásokat vissza tudják tartani.
Az ukrán államfő nem árulta el, hogy pontosan hol lehet számítani az oroszok támadására.
Könnyen lehet, hogy az oroszok igyekeznek a lehető legnagyobb nyomást gyakorolni Trumpra a csúcstalálkozó előtt, hogy a számukra kedvező mederben menjenek a dolgok, és a Kremlnek megfelelő megállapodás szülessen.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Itt a beismerés: ez lesz a Trump-Putyin csúcstalálkozó legfontosabb témája
Nehéz kérdéseket feszegetnek majd.
Rendkívüli ülést tartottak az uniós külügyminiszterek a háborúról
Üzent az uniós diplomácia vezetője.
Meghökkentő kijelentést tett Trump: az oroszok más taktikával villámgyorsan elérhették volna Kijevet
A várható találkozótól osztott meg részleteket az elnök.
Donald Trump inkább elkente a választ, amikor a legnagyobb vámháborús ellenségéről kérdezték
"Ahogy valószínűleg hallották, hatalmas vámokat fizetnek az Egyesült Államoknak".
Ráeresztették az AI-t a mobilokra, egyetlen gombnyomásra lebuknak a csalók
Az ügyfeleknél támogatják a csalásfelismerést.
Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel? A 3%-os kamatozású Otthon Start Program sokak számára vonzó lehetőség az otthonteremtésre, de felm
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje
Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi
Amikor a vágy titokzatos tárgya már nem a Mona Lisa...(Egyáltalán: ki az a Mona Lisa?)
Igazolt tény, hogy a műtárgypiac rezisztens a válságokra, az aukciók tendenciája a folyamatos erősödés. A millenniumi generáció viszont nem befektetésként tekint a műtárgyakra. Zentai Péte
Robert Half - elemzés
Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép
Aki fejben nyugdíjba megy, az leépül - Megnyílik az egyik legkülönlegesebb alapunk
A HOLD-as üzletpolitika szerinti hároméves türelmi idő után megnyílt a nagyközönségnek a Palomar Alap, az egyik legkülönlegesebb alapunk. A Palomarban olyan eszközök, árupiaci- és kamatterm
Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk Bár a 3%-os kamattal elérhető Otthon Start hitel kondíciója fix, a hitelbírálati szabályok
Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban
A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 2025. május 1-jén elérte a 73,2 MW-ot. Ez óriási előrelépés ahhoz képest
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.