Nagyon csalódott Oroszország nagy barátja: fegyvert küldtek, semmit nem kaptak cserébe

A lap azt írja, hogy Teherán „csalódott” az oroszokkal való együttműködés miatt, hiszen több ezer Sahed drónt adtak el Moszkvának, majd Oroszország olyan gyártókapacitást is kiépített, mellyel akár havonta le tudnak gyártani ennyi katonai UAV-t, melyet Ukrajna ellen tudnak használni.
A lap szerint Oroszország a támogatásért cserébe aranyat és repülőgépeket ígért Iránnak, de a beígért Szu-35-ös nehéz vadászbombázókból még egy darabot sem kaptak meg, mindeközben Algériába elkezdtek megérkezni a megrendelt gépek. Mindemellett nem sikerült leszállítani maradéktalanul Teheránnak a beígért 104 millió dollárnyi aranyat sem.
Teherán számára a legnagyobb probléma azonban az, hogy Moszkva semmilyen támogatást nem adott nekik az Izraellel folytatott 12 napos háború alatt.
Vannak elemzők, akik arra számítanak, hogy Oroszország most fejleszti, korszerűsíti a Sahed-dróncsaládot, majd az új generációs UAV-ket és ezek technológiáját adja vissza Teheránnak. Észak-Koreának is átadták a terveket, így elképzelhető, hogy Teherán is hamarosan részesül a drónfejlesztési program vívmányaiból.
Jelenleg azonban nem világos, hogy kapott-e bármit Irán azért, mert Oroszországot katonai eszközökkel, képzéssel és gyártókapacitással segítette az Ukrajna elleni invázió során - állapítja meg a Forbes.
A fennálló problémáról egyébként a Portfolio is írt részletes elemzést, ez itt olvasható el:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Szeméttelepre vágnák az amerikai termékeket Trump keménykedése után a feltörekvő nagyhatalomnál
Bojkottfelhívások érik az amerikai vállalatokat Indiában az USA által kivetett vámok miatt
Merz ellen fordultak párttársai az izraeli fegyverszállítások leállítása miatt
A német kancellár nem egyeztettett a drasztikus lépés meghozása előtt.
Elképesztő videó: aláaknáztak egy hidat az oroszok, durva csavar jött a történetben
Nem erre számítottak.
Elon Musk nem lassít: most a brit villamosenergia-piacot vette célba
Új területet hódít meg.
Az éj leple alatt rontottak rá az ukrán drónok Oroszországra – Videókon, amit maguk után hagytak
Lángra kapott a műszergyár.
Megjött a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Itt vannak a friss információk.
Hőhullámok bénítják meg a világgazdaságot
A hőhullámok hatására 0,5 százalékponttal csökkenhet az európai GDP.
Elárulta a Revolut vezetője: nagy változások jönnek Magyarországon
Mariia Lukash-sal beszélgettünk.
Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel? A 3%-os kamatozású Otthon Start Program sokak számára vonzó lehetőség az otthonteremtésre, de felm
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Amikor a vágy titokzatos tárgya már nem a Mona Lisa...(Egyáltalán: ki az a Mona Lisa?)
Igazolt tény, hogy a műtárgypiac rezisztens a válságokra, az aukciók tendenciája a folyamatos erősödés. A millenniumi generáció viszont nem befektetésként tekint a műtárgyakra. Zentai Péte
Robert Half - elemzés
Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép
Aki fejben nyugdíjba megy, az leépül - Megnyílik az egyik legkülönlegesebb alapunk
A HOLD-as üzletpolitika szerinti hároméves türelmi idő után megnyílt a nagyközönségnek a Palomar Alap, az egyik legkülönlegesebb alapunk. A Palomarban olyan eszközök, árupiaci- és kamatterm
Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk Bár a 3%-os kamattal elérhető Otthon Start hitel kondíciója fix, a hitelbírálati szabályok
Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje
Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi
Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban
A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 2025. május 1-jén elérte a 73,2 MW-ot. Ez óriási előrelépés ahhoz képest
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Példa nélküli félév a régió tőzsdéin – hol van még jó beszálló?
A lengyel, a cseh, a román és a magyar piac is felértékelődésen ment keresztül.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.