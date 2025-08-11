Nagyon csalódott Oroszország nagy barátja: fegyvert küldtek, semmit nem kaptak cserébe

A lap azt írja, hogy Teherán „csalódott” az oroszokkal való együttműködés miatt, hiszen több ezer Sahed drónt adtak el Moszkvának, majd Oroszország olyan gyártókapacitást is kiépített, mellyel akár havonta le tudnak gyártani ennyi katonai UAV-t, melyet Ukrajna ellen tudnak használni.

A lap szerint Oroszország a támogatásért cserébe aranyat és repülőgépeket ígért Iránnak, de a beígért Szu-35-ös nehéz vadászbombázókból még egy darabot sem kaptak meg, mindeközben Algériába elkezdtek megérkezni a megrendelt gépek. Mindemellett nem sikerült leszállítani maradéktalanul Teheránnak a beígért 104 millió dollárnyi aranyat sem.

Teherán számára a legnagyobb probléma azonban az, hogy Moszkva semmilyen támogatást nem adott nekik az Izraellel folytatott 12 napos háború alatt.

Vannak elemzők, akik arra számítanak, hogy Oroszország most fejleszti, korszerűsíti a Sahed-dróncsaládot, majd az új generációs UAV-ket és ezek technológiáját adja vissza Teheránnak. Észak-Koreának is átadták a terveket, így elképzelhető, hogy Teherán is hamarosan részesül a drónfejlesztési program vívmányaiból.

Jelenleg azonban nem világos, hogy kapott-e bármit Irán azért, mert Oroszországot katonai eszközökkel, képzéssel és gyártókapacitással segítette az Ukrajna elleni invázió során - állapítja meg a Forbes.

A fennálló problémáról egyébként a Portfolio is írt részletes elemzést, ez itt olvasható el:

Kapcsolódó cikkünk 2025. 07. 19. Saját szövetségese túrja ki az oroszokat az egyik legzsírosabb fegyverbizniszből

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images