Olyan hírt kapott Donald Trump legrosszabb rémálma, ami hallatán majd kiugorhat a bőréből

A kedden közzétett felmérés alapján a 33 éves Mamdani 19 százalékponttal vezet New York állam korábbi kormányzója, Andrew Cuomo előtt. A versenyt függetlenként folytató Cuomo 2021-ben botrányos körülmények között mondott le hivataláról, a júniusban tartott demokrata előválasztáson pedig

megsemmisítő vereséget szenvedett a relatíve zöldfülű Mamdanival szemben.

A regisztrált szavazók 44%-a támogatja Mamdanit,

25%-uk Cuomót,

12%-uk a republikánus Curtis Sliwát ,

, és mindössze 7%-uk a hivatalban lévő Eric Adams polgármestert.

Az eredetileg demokrata párti Adams szintén függetlenként indul az újraválasztásért, miután az ellene felhozott súlyos korrupciós vádakat a Trump-adminisztrációnak hála ejtették.

A Zenith Research július közepi, a Siena mintegy 300 fős mintája helyett több mint 1000 válaszadón alapuló pollja szerint Mamdani 50%-kal vezeti a mezőnyt a választásra leginkább hajlamosak körében, Cuomo 22, Sliwa 13, Adams pedig 7%-ra számíthat.

Több magas rangú New York-i demokrata, köztük Chuck Schumer szenátusi és Hakeem Jeffries képviselőházi frakcióvezető, valamint Kathy Hochul kormányzó egyelőre nem állt ki a párt balszárnyát képviselő, és azt feltüzelő Mamdani mellett.

Még mindig sok különbség van köztünk

- mondta a jövőre újraválasztásért küzdő Hochul a Fox News adásában, hozzátéve, hogy kész együttműködni "bárkivel, akit a szavazók megválasztanak" New York városában.

A demokrata kormányzó kihívója, aki egyébként Cuomo lemondása után vette át a kormányrudat, republikánus oldalról Elise Stefanik kongresszusi képviselő lehet, akit Trump a megválasztása után ENSZ-nagykövetnek jelölt, de a párt rendkívül szűkös alsóházi többsége miatt Stefanik végül maradt a Kongresszusban.

Mamdani korábban Donald Trump legrosszabb rémálmának nevezte magát, mivel "egy progresszív muszlim bevándorló, aki valóban küzd azokért a dolgokért, amelyekben hisz". A republikánus elnök korábban "100%-ban kommunista elmebetegnek" titulálta a fiatal politikust.

A New York Times nemrég arról írt, Trump fontolgatja, hogy nyilvánosan beálljon-e bármelyik polgármesterjelölt mögé a kampány során. A Fehér Ház ura állítólag arról látott felmérési adatokat, hogy Coumo függetlenként még felveheti a versenyt Mamdanival. A lap forrásai szerint a volt demokrata kormányzó telefonon egyeztetett is Trumppal, ezt pedig Mamdani igyekezett Cuomo ellen fordítani, mondván, ellenfele nem venné fel kellőképpen a kesztyűt az elnökkel szemben, ha vele tanácskozik a háttérben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images