Olyan hírt kapott Donald Trump legrosszabb rémálma, ami hallatán majd kiugorhat a bőréből

A kedden közzétett felmérés alapján a 33 éves Mamdani 19 százalékponttal vezet New York állam korábbi kormányzója, Andrew Cuomo előtt. A versenyt függetlenként folytató Cuomo 2021-ben botrányos körülmények között mondott le hivataláról, a júniusban tartott demokrata előválasztáson pedig
megsemmisítő vereséget szenvedett a relatíve zöldfülű Mamdanival szemben.
- A regisztrált szavazók 44%-a támogatja Mamdanit,
- 25%-uk Cuomót,
- 12%-uk a republikánus Curtis Sliwát,
- és mindössze 7%-uk a hivatalban lévő Eric Adams polgármestert.
Az eredetileg demokrata párti Adams szintén függetlenként indul az újraválasztásért, miután az ellene felhozott súlyos korrupciós vádakat a Trump-adminisztrációnak hála ejtették.
A Zenith Research július közepi, a Siena mintegy 300 fős mintája helyett több mint 1000 válaszadón alapuló pollja szerint Mamdani 50%-kal vezeti a mezőnyt a választásra leginkább hajlamosak körében, Cuomo 22, Sliwa 13, Adams pedig 7%-ra számíthat.
Több magas rangú New York-i demokrata, köztük Chuck Schumer szenátusi és Hakeem Jeffries képviselőházi frakcióvezető, valamint Kathy Hochul kormányzó egyelőre nem állt ki a párt balszárnyát képviselő, és azt feltüzelő Mamdani mellett.
Még mindig sok különbség van köztünk
- mondta a jövőre újraválasztásért küzdő Hochul a Fox News adásában, hozzátéve, hogy kész együttműködni "bárkivel, akit a szavazók megválasztanak" New York városában.
A demokrata kormányzó kihívója, aki egyébként Cuomo lemondása után vette át a kormányrudat, republikánus oldalról Elise Stefanik kongresszusi képviselő lehet, akit Trump a megválasztása után ENSZ-nagykövetnek jelölt, de a párt rendkívül szűkös alsóházi többsége miatt Stefanik végül maradt a Kongresszusban.
Mamdani korábban Donald Trump legrosszabb rémálmának nevezte magát, mivel "egy progresszív muszlim bevándorló, aki valóban küzd azokért a dolgokért, amelyekben hisz". A republikánus elnök korábban "100%-ban kommunista elmebetegnek" titulálta a fiatal politikust.
A New York Times nemrég arról írt, Trump fontolgatja, hogy nyilvánosan beálljon-e bármelyik polgármesterjelölt mögé a kampány során. A Fehér Ház ura állítólag arról látott felmérési adatokat, hogy Coumo függetlenként még felveheti a versenyt Mamdanival. A lap forrásai szerint a volt demokrata kormányzó telefonon egyeztetett is Trumppal, ezt pedig Mamdani igyekezett Cuomo ellen fordítani, mondván, ellenfele nem venné fel kellőképpen a kesztyűt az elnökkel szemben, ha vele tanácskozik a háttérben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Csúnya tréfát űzött Donald Trumpból a demokrata nagyágyú: az elnökségének végéről beszél
Egyértelmű, miről van szó.
Trump Európánál szegényebbé tette az USA-t, az EU nagy nyertese a vámalkunak – állítja a korábbi fehér házi tanácsadó
Az Európai Unió a lehető legjobb vámmegállapodást kötötte meg, amivel az Egyesült Államok sokkal rosszabbul járt.
Óriási kamatcsökkentést akar az amerikai pénzügyminiszter: 175 bázispontot!
Szerinte minden modellből ez jön mi.
Perzselő hőhullám éri Magyarországot, holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe
Vasárnap estig lesz érvényben.
A vártnál is rosszabb állapotban van a Flórián téri felüljáró, jelentősen csúszhat a felújítás
Költségesebb is lesz a vártnál.
Megjött a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Itt vannak a friss információk.
Évek óta először torpant meg a luxuspiac növekedése
A világjárvány óta nem volt ilyen.
Amerika ősellenségének karjaiba lökte eddigi szövetségesét Donald Trump
A vámháború az Egyesült Államok barátaiból is ellenfeleket kreál.
Egyszerűsített foglalkoztatás 2025: változások és legfontosabb tudnivalók
Az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) továbbra is népszerű forma a szezonális és alkalmi munkavégzések során, különösen a mezőgazdaságban, a turizmusban vagy például a filmipari statiszt
Az AI a kor vasútja, csak arányosan kevesebbet költenek rá
A 19. század amerikai vasútépítési láza a busás megtérülésekről és a kor technológiai fejlettségének kiaknázásáról szólt: a tengerentúlon a GDP nagyjából 6 százalékát beletolták
Egyszerre két csapatnak - tisztességtelen játék a világ legnagyobb opciós piacán
A Jane Street kezdetben a hihetetlen magas, havi majdnem 8 millió forintos gyakornoki fizetéseiről híresült el. Az összeget egyedi stratégiák kidolgozására kapták a gyakornokok -... The post Egy
Égető kérdések Franciaország jövőjéről
A helyi infrastruktúrák és közszolgáltatások sebezhetőségének rendszerszintű felmérése nélkülözhetetlen a hatékony alkalmazkodáshoz.
Hozamot, de másképp? Certifikátok a portfólióban
2025 augusztusában a nemzetközi pénzpiacokat továbbra is fokozott volatilitás, a geopolitikai feszültségek és az inflációs várakozások körüli bizonytalanság jellemzi. Az európai és amerik
Keddi agymenés
A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.
Van ingyen ebéd? - Pénzügyi optimalizáció a 3%-os Otthon Start Program tükrében
A 3%-os kamatozású Otthon Start Program ismét teret enged a kreatív pénzügyi tervezésnek.  A gondolat lényege, hogy a lehető legtöbb olcsó hitelből vásárlunk ingatlant, miközben... The
Helyszíni ellenőrzés? Nehogy rajtakapjanak felkészületlenül!
Avagy: Hogyan biztosíthatod, hogy az ellenőrzés ne rémálom, hanem sikertörténet legyen?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.