Fellebbent a fátyol a csúcstalálkozó helyszínéről: itt tárgyal egymással Trump és Putyin
A CNN amerikai tisztségviselők segítségével kiderítette, hogy pontosan hol fog találkozni egymással az Egyesült Államok és Oroszország első embere, hogy az ukrajnai háború lezárásáról tárgyaljanak.
Ukrán hírszerzés: Putyin még folytatná a háborút, de már nem sokáig
Az ukrán hírszerzés szerint Oroszország 2026-ig szeretné lezárni az ukrajnai háborút, mivel a konfliktus fenntartása súlyos gazdasági terheket ró az országra - közölte a RBC Ukraine.
Putyin csapdába csalhatja Trumpot, amerikai Lancer bombázók érkeztek az orosz határ mellé – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Az elmúlt napok legnagyobb izgalmát egyértelműen az orosz alakulatok áttörése jelentette Donyeck megyében. Itt a támadó fegyveresek több – egyes beszámolók szerint 11, mások szerint 16 – kilométeres mélységben áttörtént az ukrán védelmi vonalakat. Kijev szerint „csak” néhány rohamosztagról van szó és már küldik az erősítést, hozzátették, hogy gyorsan fel fogják számolni a benyomulás. Ezzel szemben az oroszok hatalmas eredményekről beszélnek, szerintük az ukránok ezzel lényegében már el is vesztették a Donbaszt és inkább más megyék védelmére rendezkedtek be. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.
Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:
Címlapkép forrása: Fermin Torrano/Anadolu via Getty Images
Koronavírus: kibukott, miben hibáztak a tudósok
Itt a magyarázat.
Az oroszok szerint súlyos szabotázsakció készül – Teljesen borulhatnak a béketárgyalások?
Erős vádak Moszkvából.
Több helyen is evakuáció indult, súlyos a helyzet Európában
Szomorú jelentések érkeztek.
Munkaügyi vita a szegedi BYD-üzemnél: kínai munkások tiltakoztak
Kisebb blokád is volt.
Orbán Viktor: Ukrajna elveszítette a háborút
Oroszország megnyerte.
Súlyos orosz áttörésről jöttek hírek – Megszólalt Zelenszkij elnök
Kommentálta a frontvonal eseményeit az ukrán vezető.
Polgári ellenállásra készül Oroszország szomszédja: diákokat is kiképeznek
Hasznos tudást szerezhetnek.
Súlyos jelentés jött: szomorú számokat látunk Magyarországról
Hatalmas változás történt egy hónap alatt.
Egyszerűsített foglalkoztatás 2025: változások és legfontosabb tudnivalók
Az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) továbbra is népszerű forma a szezonális és alkalmi munkavégzések során, különösen a mezőgazdaságban, a turizmusban vagy például a filmipari statiszt
Keddi agymenés
A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.
Van ingyen ebéd? - Pénzügyi optimalizáció a 3%-os Otthon Start Program tükrében
A 3%-os kamatozású Otthon Start Program ismét teret enged a kreatív pénzügyi tervezésnek.  A gondolat lényege, hogy a lehető legtöbb olcsó hitelből vásárlunk ingatlant, miközben... The
Helyszíni ellenőrzés? Nehogy rajtakapjanak felkészületlenül!
Avagy: Hogyan biztosíthatod, hogy az ellenőrzés ne rémálom, hanem sikertörténet legyen?
Mi is az az ökorasszizmus?
Tanulmányok szerint a marginalizált közösségek aránytalanul viselik a szennyezés egészségügyi terheit.
Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel? A 3%-os kamatozású Otthon Start Program sokak számára vonzó lehetőség az otthonteremtésre, de felm
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Amikor a vágy titokzatos tárgya már nem a Mona Lisa...(Egyáltalán: ki az a Mona Lisa?)
Igazolt tény, hogy a műtárgypiac rezisztens a válságokra, az aukciók tendenciája a folyamatos erősödés. A millenniumi generáció viszont nem befektetésként tekint a műtárgyakra. Zentai Péte
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.