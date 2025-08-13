Putyin csapdába csalhatja Trumpot, amerikai Lancer bombázók érkeztek az orosz határ mellé – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Az elmúlt napok legnagyobb izgalmát egyértelműen az orosz alakulatok áttörése jelentette Donyeck megyében. Itt a támadó fegyveresek több – egyes beszámolók szerint 11, mások szerint 16 – kilométeres mélységben áttörtént az ukrán védelmi vonalakat. Kijev szerint „csak” néhány rohamosztagról van szó és már küldik az erősítést, hozzátették, hogy gyorsan fel fogják számolni a benyomulás. Ezzel szemben az oroszok hatalmas eredményekről beszélnek, szerintük az ukránok ezzel lényegében már el is vesztették a Donbaszt és inkább más megyék védelmére rendezkedtek be. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Címlapkép forrása: Fermin Torrano/Anadolu via Getty Images