Putyin csapdába csalhatja Trumpot, amerikai Lancer bombázók érkeztek az orosz határ mellé – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Elképzelhető, hogy a hétvégi, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közti csúcstalálkozó egyetlen célja az lesz, hogy a moszkvai vezető Volodimir Zelenszkij ukrán vezető és Ukrajna ellen fordítsa a Fehér Ház urát – írja elemzésében az Atlantic. Közben az Egyesült Államok három B-1B Lancer típusú bombázót küldött az orosz határhoz közel található, Ørland légibázisra, Norvégiába – jelentette be a NATO légi műveleti irányítási parancsnoksága (AIRCOM). Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
A CNN amerikai tisztségviselők segítségével kiderítette, hogy pontosan hol fog találkozni egymással az Egyesült Államok és Oroszország első embere, hogy az ukrajnai háború lezárásáról tárgyaljanak.

Az ukrán hírszerzés szerint Oroszország 2026-ig szeretné lezárni az ukrajnai háborút, mivel a konfliktus fenntartása súlyos gazdasági terheket ró az országra - közölte a RBC Ukraine.

Az elmúlt napok legnagyobb izgalmát egyértelműen az orosz alakulatok áttörése jelentette Donyeck megyében. Itt a támadó fegyveresek több – egyes beszámolók szerint 11, mások szerint 16 – kilométeres mélységben áttörtént az ukrán védelmi vonalakat. Kijev szerint „csak” néhány rohamosztagról van szó és már küldik az erősítést, hozzátették, hogy gyorsan fel fogják számolni a benyomulás. Ezzel szemben az oroszok hatalmas eredményekről beszélnek, szerintük az ukránok ezzel lényegében már el is vesztették a Donbaszt és inkább más megyék védelmére rendezkedtek be. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

