A holnap esedékes Trump-Putyin találkozó előtt komoly vihart kavart Oroszországban egy AI-generált videó, melyen az látható, hogy Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés (HUR) vezetője meggyilkolja az Alaszkába érkezett orosz elnököt.

Az MK.ru vezető hírként foglalkozik a felvétellel, melyen az látható, ahogy Budanov egy mesterlövészpuskával fejbelövi az orosz elnököt, ahogy kiszáll autójából a Donald Trumppal való tárgyalásra érkezve.

A felvételt számos ukrán és ukránbarát portál megosztotta.

An AI-generated video showing the “perfect ending” to Putin’s visit to Alaska has appeared on Ukrainian social media.In the video, the role of the sniper is played by Ukraine’s intelligence chief, Kyrylo Budanov. pic.twitter.com/KBijgzYwQw https://t.co/KBijgzYwQw — NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2025

Az orosz portál azt írja, lehet, hogy csak „radikálisok fantáziája” a videó, de

nem kizárt, hogy megpróbálják valóban megölni az orosz vezetőt a holnapi találkozón.

A portál szerint Ukrajna összeomlás szélén áll katonailag, ezért úgy látják, hogy Zelenszkij elnök parancsot adhat arra, hogy likvidálják Vlagyimir Putyint az ukrán titkosszolgálatok Alaszkában. Úgy látják, reális lehet az is, hogy mesterlövész próbálja elintézni az Alaszkában földet érő elnököt, ahogy az is, hogy az ukránok felfogadnak egy térségben állomásozó amerikai katonát, hogy ölje meg az orosz vezetőt.

Az oroszok ezt abból vezetik le, hogy szerintük „kapcsolat volt” az ukrán titkosszolgálatok és a Donald Trumpra támadó mesterlövészek közt is.

Lehet, hogy ez csak egy AI-generált videó, de a veszély igenis komoly és valós”

– idézi Alekszander Piljev orosz szakértőt a portál.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images