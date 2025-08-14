Visszautasíthatatlan ajánlatot készített elő Trump elnök Putyinnak

A két vezető pénteken találkozik majd Alaszkában, a tárgyaláson Trump egyebek mellett megpróbálja majd meggyőzni az orosz elnököt arról, hogy állítsa le Ukrajna invázióját. Trump jelentősen jutalmazná Putyint, ha tűzszünetet hirdet és „súlyos következményekkel” fenyegette meg, ha folytatja a támadást.

Trump ajánlatáról eddig annyit lehetett tudni, hogy az elnök „területcserét” tervez végrehajtani, vagyis az oroszoknak ki kell majd vonulniuk bizonyos régiókból, de az elfoglalt ukrán föld nagy részét megtarthatják majd.

Újdonság viszont a Telegraph értesülése, mely szerint

Trump segítene az oroszoknak kiaknázni a Donbasz megszállt részén található ritkaföldfém-lelőhelyeket és hozzáférést nyújtana az oroszoknak az Alaszkában található amerikai lelőhelyekhez is.

Ha a pénteki találkozó jól sikerül, Trump „azonnal” akar egy újabb meetinget, ezúttal egy olyat, melyen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vesz Putyin mellett.

Európai politikusok közben azt állították, miután beszéltek Trumppal, hogy az amerikai elnök nyitott arra is, hogy „biztonsági garanciákat” adjon Ukrajnának, erről azonban konkrét részleteket még nem tudni.

