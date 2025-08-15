  • Megjelenítés
Nem várt helyen bukkant fel a legendás ukrán Antonov – Kövér ajándékot kaptak Kijev katonái
Nem várt helyen bukkant fel a legendás ukrán Antonov – Kövér ajándékot kaptak Kijev katonái

Közösségi médiában terjednek a felvételek, amelyen három, bolgár Mi-24D/V Hind harci helikoptert pakolnak egy ukrán Antonov An-124-es teherszállító repülőgépbe.

A felvételek alapján nagyon úgy tűnik, hogy Kijev három Mi-24D/V Hind harci helikopterrel lett gazdagabb, miután a bolgár haderő úgy döntött, átad saját készletéből.

A felvételen három helikoptert rakodnak a plovdivi repülőtéren egy ukrán An-124-es belsejébe.

Az egyelőre nem ismert, hogy a három helikopter átesett-e bármilyen modernizáláson az átadást megelőzően (Plovdivban található a bolgár Avionams, amely ezzel foglalkozik), de a korábbi bolgár-ukrán üzletek alapján valószínűsíthető, hogy ezek maximum alkatrészként alkalmazhatóak.

Ezt erősítheti az a tény is, hogy Ukrajna korábban már érdeklődött a bolgár Mi-24-esek megvásárlása iránt – de a gépek felmérést követően elálltak az alkutól.

