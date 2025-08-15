Nem várt helyen bukkant fel a legendás ukrán Antonov – Kövér ajándékot kaptak Kijev katonái

Közösségi médiában terjednek a felvételek, amelyen három, bolgár Mi-24D/V Hind harci helikoptert pakolnak egy ukrán Antonov An-124-es teherszállító repülőgépbe.

A felvételek alapján nagyon úgy tűnik, hogy Kijev három Mi-24D/V Hind harci helikopterrel lett gazdagabb, miután a bolgár haderő úgy döntött, átad saját készletéből.

A felvételen három helikoptert rakodnak a plovdivi repülőtéren egy ukrán An-124-es belsejébe.

Appears that Ukraine received a new package of at least 3 surplus Mi-24D/V Hind helicopter gunships from Bulgaria today.The trio were spotted loading onboard a Ukrainian An-124, Be Brave Like Bucha, at Plovdiv Airport. pic.twitter.com/pIkT2ILYTz https://t.co/pIkT2ILYTz — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 14, 2025

Az egyelőre nem ismert, hogy a három helikopter átesett-e bármilyen modernizáláson az átadást megelőzően (Plovdivban található a bolgár Avionams, amely ezzel foglalkozik), de a korábbi bolgár-ukrán üzletek alapján valószínűsíthető, hogy ezek maximum alkatrészként alkalmazhatóak.

Ezt erősítheti az a tény is, hogy Ukrajna korábban már érdeklődött a bolgár Mi-24-esek megvásárlása iránt – de a gépek felmérést követően elálltak az alkutól.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images