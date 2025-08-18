Itt a bejelentés: három másik államból is kap katonákat Trump példátlan missziója

Három amerikai állam republikánus kormányzója is nemzeti gárdistákat küld Washingtonba, Donald Trump kérésének eleget téve - írja a Reuters.

Nyugat-Virginia, Dél-Karolina és Ohio republikánus kormányzója a három tagállam nemzeti gárdáiból egy összesen 650-750 főből álló csapatot küld az amerikai fővárosba.

Patrick Morrisey nyugat-virginiai kormányzó 300-400 katonát vezényel át "a közbiztonság és a regionális együttműködés iránti elkötelezettség jeleként". Dél-Karolina 200, Ohio pedig 150 katonai rendőrt biztosít a következő napokban.

Muriel Bowser, Washington D. C. demokrata párti polgármestere az X-en reagált:

Amerikai katonák, akik amerikai állampolgárokat felügyelnek amerikai földön - ez nem Amerikához méltó.

A nemzeti gárdák alapvető esetben az 50 amerikai állam egy-egy kormányzójának ellenőrzése alatt állnak, kivéve, ha szövetségi szolgálatba hívják őket. Mivel Washington D. C. nem állam, hanem szövetségi körzet, a főváros gárdája közvetlenül az elnöknek felel.

Donald Trump múlt héten jelentette be, hogy ideiglenesen átveszi a főváros rendőrségének irányítását, amit a bűnözés és hajléktalanság miatti vészhelyzettel indokolt. Emellett 800 nemzeti gárdistát is az utcákra vezényelt.

A Fehér Ház közölte,

a katonák gyalogos és járműves járőrözést végeznek a National Mall és a Union Station környékén.

A gárdisták nem hajtanak végre letartóztatásokat, de fegyverrel rendelkezhetnek.

