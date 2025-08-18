Milovanov: Putyin egyszerűen lehetetlent kér Ukrajnától

Putyin irreleváns és elfogadhatatlan követeléseket tesz, hogy elhúzza a háborút. Tűzszünet kell és komoly tárgyalások egy megállapodásról”

– véli Milovanov.

Hozzáteszi: szerinte az európai vezetők is azért mennek most a Fehér Házba, hogy meggyőzzék Trumpot arról, hogy Putyin nem akarja lezárni a háborút és húzza az időt. A következő lépés szerinte az lesz, hogy Trump erre rájön és előbb-utóbb bele fogja kényszeríteni Putyint a tárgyalásokba.

Milovanov ettől függetlenül úgy látja:

6-10 hónapon belül reális lehet egy megállapodás, de rövidtávon nem kerül erre sor.

Optimista vagyok a haladás kapcsán. Putyin megpróbálta Ukrajnát és Európát kilökni a tárgyalásokból, de nem járt sikerrel. Trump egyensúlyt teremt majd Putyin, az EU és Ukrajna közt és köztes megoldás lesz”

– írja az ukrán közgazdász.

Milovanov úgy látja, ez a megoldás végül egy Korea-szerű béke lesz, a frontvonalak befagyasztásával és Ukrajnának biztosított biztonsági garanciákkal.