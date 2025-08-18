  • Megjelenítés
Milovanov: Putyin egyszerűen lehetetlent kér Ukrajnától
Globál

Milovanov: Putyin egyszerűen lehetetlent kér Ukrajnától

Portfolio
Sem alkotmányos, sem katonai szempontból nem adhatja oda Ukrajna a Donbaszt Oroszországnak, ezzel pedig Vlagyimir Putyin orosz elnök is pontosan tisztában van – írja Timofej Milovanov a Kyiv School of Economics elnöke, volt ukrán gazdasági miniszter X-oldalán.

Putyin irreleváns és elfogadhatatlan követeléseket tesz, hogy elhúzza a háborút. Tűzszünet kell és komoly tárgyalások egy megállapodásról”

– véli Milovanov.

Hozzáteszi: szerinte az európai vezetők is azért mennek most a Fehér Házba, hogy meggyőzzék Trumpot arról, hogy Putyin nem akarja lezárni a háborút és húzza az időt. A következő lépés szerinte az lesz, hogy Trump erre rájön és előbb-utóbb bele fogja kényszeríteni Putyint a tárgyalásokba.

Milovanov ettől függetlenül úgy látja:

6-10 hónapon belül reális lehet egy megállapodás, de rövidtávon nem kerül erre sor.

Optimista vagyok a haladás kapcsán. Putyin megpróbálta Ukrajnát és Európát kilökni a tárgyalásokból, de nem járt sikerrel. Trump egyensúlyt teremt majd Putyin, az EU és Ukrajna közt és köztes megoldás lesz”

– írja az ukrán közgazdász.

Milovanov úgy látja, ez a megoldás végül egy Korea-szerű béke lesz, a frontvonalak befagyasztásával és Ukrajnának biztosított biztonsági garanciákkal.

Kapcsolódó cikkünk

Történelmi találkozón az egész világ szeme, a NATO-ra hajazó védelmet kaphat Kijev - Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
donald trump volodimir zelenszkij
Globál
Kezdődik az Ukrajna-csúcs, megérkeztek az európai vezetők a Fehér Házba - Percről percre a Trump-Zelenszkij-EU csúcsról
Pénzcentrum
Pár nap, és új díjszabás jön a palackvisszaváltásban: sokan kiborultak, azért ez kemény lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility