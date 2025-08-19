  • Megjelenítés
Azt mondják, rekordot döntött az ukrán mesterlövész: 4 kilométerről adott le halálos találatot
Azt mondják, rekordot döntött az ukrán mesterlövész: 4 kilométerről adott le halálos találatot

Négy kilométeres távolságról likvidált két orosz katonát egy ukrán mesterlövész, ezzel világrekordot döntött – írja az Ukrinform.

A meg nem nevezett katona a „Bahmut szellemei” mesterlövész-alakulat tagja, az állítólagos találatot egy Aligátor típusú, ukrán gyártmányú rombolópuskával adta le.

Az alakulat parancsnoka (aki szintén Szellem hívójelre hallgat), azt állítja, nem ez az alakulat első ilyen találata, elmondása szerint „rendszeresen” lőnek ki oroszokat „5 kilométeres távolságig”. Elmondása szerint az alakulat „körülbelül 1000” katonát megölt már az elmúlt egy évben.

Bár „Szellem” állítására semmilyen bizonyíték nincs, a

4000 méteren leadott találatról jelent meg videó ukrán OSINT-csatornákon.

Ezen az látható, ahogy ukrán mesterlövészek egy épületet lőnek magaslati pozícióból, az orosz katonák likvidálása nem látható a képsorokon minden kétséget kizáró módon.

