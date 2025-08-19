Azt mondják, rekordot döntött az ukrán mesterlövész: 4 kilométerről adott le halálos találatot

A meg nem nevezett katona a „Bahmut szellemei” mesterlövész-alakulat tagja, az állítólagos találatot egy Aligátor típusú, ukrán gyártmányú rombolópuskával adta le.
Az alakulat parancsnoka (aki szintén Szellem hívójelre hallgat), azt állítja, nem ez az alakulat első ilyen találata, elmondása szerint „rendszeresen” lőnek ki oroszokat „5 kilométeres távolságig”. Elmondása szerint az alakulat „körülbelül 1000” katonát megölt már az elmúlt egy évben.
Bár „Szellem” állítására semmilyen bizonyíték nincs, a
4000 méteren leadott találatról jelent meg videó ukrán OSINT-csatornákon.
Ezen az látható, ahogy ukrán mesterlövészek egy épületet lőnek magaslati pozícióból, az orosz katonák likvidálása nem látható a képsorokon minden kétséget kizáró módon.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Már nyomtatják a nyugdíjasok 30 ezer forintos élelmiszer-utalványait, így fognak kinézni
Zsigó Róbert államtitkár a közösségi oldalán mutatta meg az utalványokat.
Elmondta Szergej Lavrov, mit akarnak az oroszok a háború hosszú távú lezárásához
Csak akkor lehet megállapodás, ha ez teljesül.
Történelmi találkozó készül Putyin és Zelenszkij közt - Mekkora az esélye, hogy tényleg vége lesz a háborúnak?
Nézzük meg a lehetséges forgatókönyveket.
Evakuáció indult: 220 kilométeres sebességgel közeledik a pusztító hurrikán
Akár 15 méteres hullámokat is felverhet.
Egyre durvul a bődületes adok-kapok: több milliós mozgósítás a válasz Donald Trump katonai fenyegetésére
Készek megvédeni magukat minden támadástól.
Hamarosan Type 99A harckocsik vonulhatnak Amerika legnagyobb kihívójának fővárosában
Jön az új változat is.
Megszólalt Európa erős embere: naiv, aki azt hiszi, Putyin békét akar
Hiába örülne Trump?
Mi a baj dollárral?
Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr
Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni Mindenki jól jár a 3%-os hitellel? - Nem biztos. Sokan úgy gondolják, hogy a 3%-os kamat
Az AI gazdasági ára: Mibe kerül a terminátor-forgatókönyv elkerülése?
Amióta a szakértőkön kívüli világ is AI-lázban ég, a félelmek gyakran nagyobb sajtót kapnak, mint a technológiával járó előnyök. Vendégszerzőnk kutatások alapján vizsgálja meg, hogyan
Otthon Start Program - Büntetési szabályok
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - Büntetési szabályok A 3%-os kamattámogatott Otthon Start Hitel óriási segítség lehet az ingatlanvásárlás előtt állóknak, a
Amikor Soros és Trump együtt szív
Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő
Követett részvények - 2025. augusztus
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban már a nagyvárosok épületeinek szerkezetén is jól mérhető hatása
Stratégiai lehetőség ipari és kereskedelmi vállalkozások számára (x)
Mit bír ki egy tető 2025-ben? (x)
A szélsőséges időjárás nem a jövő problémája, te felkészültél?
Így változtatja meg Újbudát a Metrodom River: nem csak lakások épülnek (x)
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.