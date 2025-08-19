Nyíltan kimondta Trump: két fontos orosz követelést is teljesít Ukrajna kapcsán

Ukrajna nem lehet NATO-tag, az ország pedig területet fog veszíteni azért, hogy béke legyen – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök egy Fox Newsnak adott interjúban.

Trump arról beszélt, hogy szerinte „Putyin belefáradt” a háborúba és meg akar állapodni ennek lezárásáról, de hangsúlyozta, hogy lehet, hogy nem sikerül majd vele megállapodni.

Elmondta: szerinte

hiba volt, hogy Ukrajna NATO-tagságot kért és nem is lehetnek a szövetség tagjai.

»Nem akarjuk őket a határunkon.« És igazuk volt. Rendben van ez”

– mondta Trump arról, hogy az oroszok nem akarják Ukrajna NATO-tagságát. Arra nem reflektált, hogy az Oroszországgal szomszédos Lengyelország, Svédország, Finnország és a balti államok is NATO-tagok.

Beszélt arról is, hogy

Ukrajnának le kell mondania területeinek egy részéről a béke érdekében.

Lehet itt aranyoskodni, meg ilyenek, de tudja, Ukrajna visszakapja az életét, többé nem gyilkolásszák az embereket össze-vissza, mennek majd területek, de ilyen a háború”

– mondta Trump.

A Donbasz, ahogy tudja, 79%-ban orosz irányítás és uralom alatt van. Pontosan tudják, ez mit jelent”

– mondta Trump, aki vélhetően összekeverte Donyeck megyét a Donbasz egészével – Donyeckben 79% az orosz ellenőrzés aránya, a Donbaszban (Luhanszk és Donyeck) 88%.

Arra is kitért, hogy jó kapcsolatot ápol Putyinnal, ami szerinte nem rossz dolog, mert Oroszországnak van a második legtöbb atomfegyvere a világon. (Amúgy Oroszországnak van a legtöbb, Amerikának van a második legtöbb).

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons