Nyíltan kimondta Trump: két fontos orosz követelést is teljesít Ukrajna kapcsán

Trump arról beszélt, hogy szerinte „Putyin belefáradt” a háborúba és meg akar állapodni ennek lezárásáról, de hangsúlyozta, hogy lehet, hogy nem sikerül majd vele megállapodni.
Elmondta: szerinte
hiba volt, hogy Ukrajna NATO-tagságot kért és nem is lehetnek a szövetség tagjai.
»Nem akarjuk őket a határunkon.« És igazuk volt. Rendben van ez”
– mondta Trump arról, hogy az oroszok nem akarják Ukrajna NATO-tagságát. Arra nem reflektált, hogy az Oroszországgal szomszédos Lengyelország, Svédország, Finnország és a balti államok is NATO-tagok.
Beszélt arról is, hogy
Ukrajnának le kell mondania területeinek egy részéről a béke érdekében.
Lehet itt aranyoskodni, meg ilyenek, de tudja, Ukrajna visszakapja az életét, többé nem gyilkolásszák az embereket össze-vissza, mennek majd területek, de ilyen a háború”
– mondta Trump.
A Donbasz, ahogy tudja, 79%-ban orosz irányítás és uralom alatt van. Pontosan tudják, ez mit jelent”
– mondta Trump, aki vélhetően összekeverte Donyeck megyét a Donbasz egészével – Donyeckben 79% az orosz ellenőrzés aránya, a Donbaszban (Luhanszk és Donyeck) 88%.
Arra is kitért, hogy jó kapcsolatot ápol Putyinnal, ami szerinte nem rossz dolog, mert Oroszországnak van a második legtöbb atomfegyvere a világon. (Amúgy Oroszországnak van a legtöbb, Amerikának van a második legtöbb).
Címlapkép forrása: Wikimedia Commons
