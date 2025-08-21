  • Megjelenítés
Bedurrantja az FP-5 gyártását Kijev: ezzel könnyedén csapnak le Oroszország mélyén is
Globál

Bedurrantja az FP-5 gyártását Kijev: ezzel könnyedén csapnak le Oroszország mélyén is

Portfolio
Az ukrán Fire Point vállalat forradalmasítja a hazai védelmi ipart nagy hatótávolságú drónok és cirkálórakéták gyártásával, amelyek képesek mélyen az orosz területen lévő célpontok megsemmisítésére - jelentette az AP News.

Amikor tavaly szeptemberben egy ukrán gyártmányú drón támadott meg egy orosz lőszerraktárat, ez nemcsak Kijev elszántságát mutatta az ellenséges vonalak mögötti csapásmérésre, hanem az ukrán védelmi ipar fejlettségét is. A küldetést végrehajtó, több mint 1000 kilométerre repülő drónokat gyártó Fire Point vállalat termelési vezetője, Irina Terek különösen elégedett volt az eredménnyel, hiszen a támadás után Oroszország hónapokig nem tudta folytatni a pusztító bombázásokat szülővárosa, Harkiv ellen.

A légi harc jelenleg az egyetlen valódi aszimmetrikus előnyünk a csatatéren. Nincs annyi emberünk vagy pénzünk, mint nekik

- nyilatkozta Terek, miközben a gyártósorról frissen lekerült, hamarosan bevetésre kerülő "mélységi csapásmérő drónokat" szemlélte.

Az Oroszország elleni egzisztenciális küzdelem és a korlátozott nyugati katonai segítség hatására Ukrajna gyorsan a védelmi innováció globális központjává vált. A Fire Point az egyik vezető vállalat ebben a folyamatban. A cég jellegzetes FP-1 robbanó drónjai akár 1600 kilométeres távolságra is eljutnak, és most először hozták nyilvánosságra, hogy

fejlesztenek egy 3000 kilométeres hatótávolságú cirkálórakétát is, amelynek tömeggyártását Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az év végére reméli.

Az ukrán kormány évente mintegy 10 milliárd dollár értékben vásárol fegyvereket hazai gyártóktól. Az iparág kapacitása ennek háromszorosát is elérhetné, és a tisztviselők szerint az európai szövetségeseknek történő értékesítés néhány éven belül segíthet elérni ezt a potenciált. A Fire Point, mint a legtöbb ukrán védelmi vállalat, a 2022-es orosz invázió utáni szükségből született. Miután a nyugati országok nem engedélyezték Kijevnek, hogy hosszabb hatótávolságú fegyverekkel mérjen csapást mélyen az orosz területen, egy baráti társaság - különböző szakterületek szakértői - elhatározta, hogy olcsó, de hatékony drónokat gyárt tömegesen.

A cég alapítóinak nem volt védelmi ipari hátterük - építészeti, játéktervezési és építőipari ismereteiket ötvözve olyan drónokat terveztek, amelyek messzebbre repülnek és pontosabban csapnak le, mint a piacon lévő legtöbb termék. További előnyük, hogy nem igényelnek repülőteret a felszálláshoz. Amikor Tereket építészt 2023 nyarán felvették, havi 30 drón gyártása volt a cél. Ma már naponta körülbelül 100 darabot állítanak elő, egyenként 55 000 dolláros költséggel. Az FP-1 drón inkább hasonlít egy sebtében összerakott tudományos projektre, mint a világ legnagyobb védelmi vállalatainak termékeire, de rendkívül hatékonynak bizonyult a csatatéren.

A 60 kilogramm robbanóanyaggal felszerelt FP-1 felelős az orosz területen mélyen végrehajtott csapások 60%-áért, beleértve az olajfinomítók és fegyverraktárak elleni támadásokat. Ezek a csapások segítettek lelassítani Oroszország előrenyomulását a kelet-ukrajnai fronton, ahol a katonai egységek jelentős csökkenést tapasztaltak a tüzérségi tűzben. A Fire Point most

napi egy Flamingo nevű cirkálórakétát gyárt, és októberre napi hét darabra szeretnék növelni a kapacitást.

Az FP-5 névre keresztelt rakéta 3000 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik, 14 méteres pontossággal csap le célpontjára, és 1150 kilogrammos robbanófejet hordoz, ami a független szakértők szerint a világ egyik legnagyobb ilyen típusú rakétájává teszi.

Kapcsolódó cikkünk

Kárpátalját bombázták az oroszok, kőkemény harcok tombolnak Pokrovszknál - Híreink az ukrán frontról csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

Charlie és Bruno

Merre mozdulhat az arany ára?

Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj

Holdblog

Mi a baj dollárral?

Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ukrajna háború frontvonal csütörtök percről percre
Globál
Kárpátalját bombázták az oroszok, kőkemény harcok tombolnak Pokrovszknál - Híreink az ukrán frontról csütörtökön
Pénzcentrum
Zsebbenyúlós ősz vár a magyar családokra: ezzel érdemes már most számolni, sokkoló lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility