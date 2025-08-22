Kétféle döntést mérlegel a háború jövője kapcsán Donald Trump - Az egyik lényegében Ukrajna halálos ítélete lenne

Donald Trump amerikai elnök két dolgot mérlegel, ha nem sikerül összehozni a háború lezárásához szükséges orosz-ukrán elnöki csúcsot: az egyik az, hogy magára hagyja Ukrajnát, a másik, hogy masszív szankciókkal bénítja meg az orosz gazdaságot.

Az elnök a Fehér Házban beszélt terveiről – arról kérdezték, hogy mit fog tenni, ha lejárt a két hét, ami szerinte kell ahhoz, hogy kiderüljön, lesz-e csúcstalálkozó Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnökök közt.

Fontos döntés lesz. Ez az lesz, hogy masszív szankciók és tarifák lesznek, vagy semmit nem csinálunk és azt mondjuk, hogy ez a ti harcotok”

– mondta az elnök.

Hozzátette: szerinte semmiképpen nem robbant volna ki ez a háború, ha ő lett volna az elnök, és nem Joe Biden.

Trump azt nem fejtette ki, hogy jelenleg melyik döntés áll hozzá közelebb, vélhetően ez folyamatosan változik, attól függően, hogy az elnök mit hall a hozzá közelálló személyektől.

Széles körű elemzői konszenzus van arról, hogy az ukrán haderő nem tudna hosszú távon harcképes maradni amerikai támogatás nélkül - ha Trump magára hagyja Ukrajnát, az európai hadiipari gépezet nem fogja tudni pótolni az amerikai segítséget.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain