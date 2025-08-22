  • Megjelenítés
Kíméletlenül levadászták az ukránok Oroszország egyik legbrutálisabb fegyverét: levegőbe repült a TOSz-1-es
Globál

Kíméletlenül levadászták az ukránok Oroszország egyik legbrutálisabb fegyverét: levegőbe repült a TOSz-1-es

Portfolio
A közösségi médiában kezdett el terjedni egy felvétel, amelyet az ukrán területvédelmi erők osztottak meg egy TOSz-1 „Szolncepjok” nehéz lángszóró / termobárikus rakéta-sorozatvető megsemmisítéséről.

A felvételek szerint a Zaporizzsjában lecsapott az ukrán 102. dandár egyik drónja, méghozzá egy TOSz-1 „Szolncepjok” (magyar fordításban: „Perzselő Napfény”) megsemmisítése látható a képeken. Ez a veszteség

érzékenyen érintheti Oroszországot, mivel a rakéta-sorozatvető kiemelkedő szerepet játszik az ukrajnai háborúban.

Ez egy nagy rombolóerejű, termobárikus tölteteket használó rakéta-sorozatvető rendszer (orosz terminológia szerint nehéz lángszóróról), amely harckocsi-alvázon működik. A TOSz-1-esek hatalmas pusztításra képesek, összesen 30 darab 220 milliméteres rakéta indítására alkalmas.

Kapcsolódó cikkünk

Kényszerintézkedést vezetett be Moszkva, Zelenszkij visszadobta az orosz követeléseket – Ukrajnai háborús híreink pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrán harckocsi Heszonban
Globál
Kényszerintézkedést vezetett be Moszkva, Zelenszkij visszadobta az orosz követeléseket – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Pénzcentrum
Ezért ne tedd el rögtön, a talált pénzt: súlyos árat fizet, aki megtaláló helyett tolvaj lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility