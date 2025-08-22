Kíméletlenül levadászták az ukránok Oroszország egyik legbrutálisabb fegyverét: levegőbe repült a TOSz-1-es

A közösségi médiában kezdett el terjedni egy felvétel, amelyet az ukrán területvédelmi erők osztottak meg egy TOSz-1 „Szolncepjok” nehéz lángszóró / termobárikus rakéta-sorozatvető megsemmisítéséről.

A felvételek szerint a Zaporizzsjában lecsapott az ukrán 102. dandár egyik drónja, méghozzá egy TOSz-1 „Szolncepjok” (magyar fordításban: „Perzselő Napfény”) megsemmisítése látható a képeken. Ez a veszteség

érzékenyen érintheti Oroszországot, mivel a rakéta-sorozatvető kiemelkedő szerepet játszik az ukrajnai háborúban.

Fighters of the 102nd Separate Brigade of the Territorial Defense Forces of the Armed Forces of Ukraine destroyed a heavy flamethrower system TOS-1 “Solntsepyok”!This happened in the Zaporizhzhia directionTerritorial Defense Forces pic.twitter.com/aAXkxO1Tyj https://t.co/aAXkxO1Tyj — Ukraine Territorial Defense Forces (@TDF_UA) August 21, 2025

Ez egy nagy rombolóerejű, termobárikus tölteteket használó rakéta-sorozatvető rendszer (orosz terminológia szerint nehéz lángszóróról), amely harckocsi-alvázon működik. A TOSz-1-esek hatalmas pusztításra képesek, összesen 30 darab 220 milliméteres rakéta indítására alkalmas.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images