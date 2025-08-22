Az indiai-orosz kapcsolatok

a második világháború utáni egyik legstabilabb nagyhatalmi viszonynak számítanak

- jelentette ki Subrahmanyam Jaishankar indiai külügyminiszter egy moszkvai sajtótájékoztatón csütörtökön.

A két ország elkötelezett a kétoldalú kereskedelem növelése mellett,

beleértve India gyógyszeripari, mezőgazdasági és textilexportjának bővítését Oroszország felé, hogy csökkentsék a jelenlegi egyensúlytalanságot. A tervek között szerepel indiai IT-szakemberek, építőipari és mérnöki munkások küldése Oroszországba, hogy segítsenek enyhíteni az ottani munkaerőhiányt.

Az Újdelhi és Moszkva közötti kereskedelmi forgalom rekordszintre, 68,7 milliárd dollárra emelkedett a 2025 márciusával záruló pénzügyi évben, miközben India megnövekedett olajimportja 59 milliárd dolláros deficitet eredményezett.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kiemelte, hogy a szénhidrogén-ágazatban való együttműködés és az orosz olajszállítások az indiai piacra "nagy léptekkel haladnak". Mindkét fél elkötelezett a közös energiatermelési projektek megvalósítása mellett az orosz Távol-Keleten és az orosz sarkvidéki selfterületen.

India jelenleg 50%-os többletvámokkal szembesül az Egyesült Államokba irányuló exportja esetén,

miután a Trump-adminisztráció fokozta a vámfenyegetéseket válaszul a jelentős orosz energiaimportra.

A nyugati kormányok pedig szankciókat vezettek be Moszkvával szemben, azzal érvelve, hogy India megnövekedett importja segíti finanszírozni Moszkva ukrajnai háborúját. Újdelhi visszautasította ezeket a vádakat, rámutatva, hogy az amerikai adminisztráció maga kérte a vásárlásokat a piacok nyugalmának megőrzése érdekében.

Az orosz nagykövetség tisztviselői Újdelhiben szerdán kijelentették, hogy

az olajszállítások Indiába folytatódni fognak az amerikai nyomás ellenére,

és hozzátették, hogy Moszkva reméli, hamarosan sor kerül egy háromoldalú találkozóra Indiával és Kínával.

India volt Oroszország második legnagyobb olajvásárlója, napi 1,6 millió hordót importált 2025 első felében, szemben a 2020-as napi 50 000 hordóval, bár még mindig elmarad Kína napi 2 millió hordós importjától az amerikai Energiainformációs Hivatal adatai szerint.

