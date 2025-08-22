  • Megjelenítés
Visszatért a halottnak hitt pusztító vírus
Visszatért a halottnak hitt pusztító vírus

Kanadában már több mint 4500 kanyarós megbetegedést regisztráltak, miközben az ötmillió lakosú Alberta tartományban több esetet jelentettek, mint az egész Egyesült Államokban - közölte a France24.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint

Kanada felelős az amerikai kontinensen idén regisztrált kanyarós esetek mintegy feléért.

Bár Kanada 1998-ban hivatalosan felszámolta a kanyarót, a vírus most visszatért, különösen a mennonita keresztény közösségek oltatlan tagjai körében.

A legfrissebb adatok szerint a 16 millió lakosú Ontario tartományban 2366 esetet regisztráltak, míg az országos esetszám elérte a 4638-at. Alberta tartomány csütörtökön közölte, hogy 1790 megbetegedést azonosítottak, ami lakosságarányosan a legmagasabb érték az országban.

Összehasonlításképpen az Egyesült Államokban, amely a legrosszabb kanyarójárványával küzd 30 éve, a CDC szerint 1375 esetet erősítettek meg.

A Pánamerikai Egészségügyi Szervezet szerint a megerősített esetek 71 százaléka oltatlan személyeknél fordult elő, további 18 százalék esetében pedig nem ismert az oltási státusz.

A kanadai szakértők szerint a járvány terjedésében több tényező is szerepet játszik, köztük az oltásellenes dezinformáció terjedése.

A kanadai orvosok bírálták Robert F. Kennedy Jr. amerikai egészségügyi minisztert, aki évtizedek óta terjeszt hamis információkat a védőoltásokról.

A járvány nagy része azonban az anabaptista keresztény közösségekben - köztük a mennonitáknál - jelentkezett, ahol történelmi gyökerei vannak az oltásellenességnek. A járvány kezdetét egy új-brunswicki mennonita esküvőhöz kötik.

Ontarión és Albertán kívül, ahol nagyobb mennonita közösségek élnek, az esetek elszigeteltek maradtak. Brit Columbia a harmadik legérintettebb tartomány 190 esettel.

A 2025-ös járvány során Kanadában egyetlen feltételezett kanyaróval összefüggő halálesetet jelentettek: egy újszülött halt meg, akinek anyja oltatlan volt, de a hatóságok megjegyezték, hogy a baba koraszülött volt és más egészségügyi problémákkal is küzdött.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

