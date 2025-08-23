Trump nem elégedett: Amerika végső csapásra készül az ősellensége ellen

Kivételes csapás – az utolsó és végleges
– így nevezik Amerikában azokat a terveket, amelyeket egy eddig ismeretlen forgatókönyvként ismernek. Az elmondások szerint a legfontosabb célpontot Irán fogja jelenteni. Washington szándékának komolyságát az jelzi, hogy elkezdték átadni Izraelnek a THAAD rakétarendszereket. A cikk szerint Donald Trump amerikai elnök eltökélt amellett, hogy a korábbi béketörekvésüket feladva inkább a katonai megoldást szeretné választani a síita hatalom ellen. Teherán figyelmeztette az országokat, akik egy ilyen támadásban részt vesznek, hogy „súlyos büntetésre” számíthatnak, de ez sem tántorította el a Fehér Ház vezetőjét a terveitől.
Az orosz lap úgy tudja, hogy Washingtonban elégedetlenek a júniusi csapások eredményeivel, ezért nem sikerült a várakozásaiknak megfelelően felszámolni az iráni nukleáris létesítményeket. Teherán szintén ezt kommunikálta, bár Trump igyekezett meggyőzni az amerikai közvéleményt ennek ellenkezőjéről. Azt állítják, hogy Pentagon hírszerző ügynökségének vezetőjének, Jeffrey Cruz altábornagynak az elbocsátása is ehhez köthető, mivel olyan jelentést készített, amely szerint a támadás nem érte el a célját.
A hírszerzési értékelés ugyanis azt mondta ki, hogy a B-2-es bombázókkal végrehajtott csapás maximum hónapokra vetette vissza a nukleáris programot. Ez ellentmondott az elnök és Pete Hegseth védelmi miniszter állításainak, ezért mintegy „büntetésből” elbocsátották a pozíciójából Cruzt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
