Azt gyakorolja a kínai hadsereg, hogy tudják kilőni az amerikaiak legendás HIMARS-rendszerét

A HIMARS-másolatokat egyelőre tételben gyártják a kínaiak, de nagyobb megrendelések esetén a gyártótevékenység fokozását tervezik. Az esetleges megrendelőknek személyre szabott HIMARS-replikákat is gyártanak.

Érdemes megjegyezni, hogy az Egyesült Államok is megépítette kiképzési célokra modern külföldi fegyverrendszerek, köztük kínai és orosz fegyverek élethű másolatait. Ezek a modellek nemcsak a rendszerek külső megjelenését reprodukálják, hanem például az általuk kibocsátott elektromágneses jelek is hasonlóak.

A kínai másolatok gyártásának időzítése nem véletlen:

Tajvan most helyezte hadrendbe első amerikai gyártmányú HIMARS rendszereit.

Tajpej tavaly 11 indítóberendezést kapott a megrendelt 29-ből, az első egységet májusban tesztelték hivatalosan.

