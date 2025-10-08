Lemaradtál az aranyról? Mutatjuk a következő potenciális árfolyamrakétát!

2025 egyik legjobb befektetése az arany, a nemesfém árfolyama már 52 százalékot emelkedett, messze megelőzve a fontosabb részvényindexeket.
Az aranyár emelkedés mögött az okok a következők:
- Az egyik legfontosabb érv az, hogy a központi bankok, főként Kína, India és Törökország nagy mennyiségben vásárolnak aranyat tartalékképzés céljából.
-
De az is igaz, hogy a jegybankok kamatcsökkentései miatt gyengül a dollár, ami emeli az arany árát.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés