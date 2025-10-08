  • Megjelenítés
 
Lemaradtál az aranyról? Mutatjuk a következő potenciális árfolyamrakétát!

Az arany az év egyik legjobb befektetése, aki év elején ebbe tette a pénzét, az másfélszeresére növelhette a vagyonát. Szeptember elején jött az újabb fordulat, amihez hasonló most egy másik fontos tőkepiaci terméknél is az aranyéhoz hasonló árfolyamrakétát indíthat. Ez a sztori még csak most indulhat! Mutatjuk, mire érdemes figyelni!  Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
2025 egyik legjobb befektetése az arany, a nemesfém árfolyama már 52 százalékot emelkedett, messze megelőzve a fontosabb részvényindexeket.

Az aranyár emelkedés mögött az okok a következők:

  • Az egyik legfontosabb érv az, hogy a központi bankok, főként Kína, India és Törökország nagy mennyiségben vásárolnak aranyat tartalékképzés céljából.

  • De az is igaz, hogy a jegybankok kamatcsökkentései miatt gyengül a dollár, ami emeli az arany árát.

