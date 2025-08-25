  • Megjelenítés
Béketárgyalások: bejelentést tett Zelenszkij elnök
Globál

Béketárgyalások: bejelentést tett Zelenszkij elnök

Portfolio
Ukrajna és az Egyesült Államok diplomáciai csapatai a hét második felében találkoznak, hogy a háború lezárásáról egyeztessenek – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Az elnök arra is kitért, hogy a mai nap Keith Kelloggal, Donald Trump Ukrajna-ügyi megbízottjával tárgyal majd az orosz-ukrán elnöki csúcstalálkozó lebonyolításáról.

A hét második felében pedig újabb amerikai-ukrán találkozó lesz, hasonló céllal.

Oroszország hivatalosan még mindig nem fogadta el a Zelenszkij-Putyin csúcstalálkozót, Moszkva legutóbb azt kommunikálta, hogy egy ilyen eseménynek azért sem lenne semmi értelme, mert Zelenszkij szerintük nem legitim elnök, így orosz értelmezés szerint nem tudna semmilyen megállapodást aláírni.

Kapcsolódó cikkünk

Masszív ellentámadás indult Donyeckben, egyre távolabb a béke – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Címlapkép forrása: President Of Ukraine, CC0, via Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Az AI új jelentése: All-In

Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
Ukrán tüzérség tüzel a frontvonal közelében
Globál
Masszív ellentámadás indult Donyeckben, egyre távolabb a béke – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Pofátlanul olcsón fogja árulni a Lidl az ország tortáját: indul a roham, ennyiért máshol nem eszel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility