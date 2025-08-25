Béketárgyalások: bejelentést tett Zelenszkij elnök

Ukrajna és az Egyesült Államok diplomáciai csapatai a hét második felében találkoznak, hogy a háború lezárásáról egyeztessenek – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Az elnök arra is kitért, hogy a mai nap Keith Kelloggal, Donald Trump Ukrajna-ügyi megbízottjával tárgyal majd az orosz-ukrán elnöki csúcstalálkozó lebonyolításáról.

A hét második felében pedig újabb amerikai-ukrán találkozó lesz, hasonló céllal.

Oroszország hivatalosan még mindig nem fogadta el a Zelenszkij-Putyin csúcstalálkozót, Moszkva legutóbb azt kommunikálta, hogy egy ilyen eseménynek azért sem lenne semmi értelme, mert Zelenszkij szerintük nem legitim elnök, így orosz értelmezés szerint nem tudna semmilyen megállapodást aláírni.

Címlapkép forrása: President Of Ukraine, CC0, via Wikimedia Commons