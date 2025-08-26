  • Megjelenítés
A fél világra frászt hoz a kínaiak újabb fegyverbemutatója - Bevetésen a CNS Hupej
A Kínai Népi Felszabadító Hadsereg Haditengerészete bejelentette, hogy a Dél-kínai-tengeren tartott hadgyakorlaton vízre bocsátotta negyedik Type 075 típusú deszanthajóját, a CNS Hupej-t - számolt be a Defense News.

A Type 075 típusú hadihajót kétéltű partraszállások végrehajtására tervezték.

Képes helikopterekről csapatokat bevetni, miközben partraszálló járműveket, tankokat és páncélozott járműveket bocsát ki belsejéből.

Az új hadihajó bemutatásával egy időben Kína mintegy 11 parti őrségi hajót vezényelt a Second Thomas-zátonyhoz, ahol a Fülöp-szigetek fegyveres erőinek megfigyelői szerint "víz ágyúk használatát gyakorolták", és katonai repülőgépek is kísérték őket.

A hadihajó bevetése a Dél-kínai-tengeren, valamint további hajók telepítése a vitatott zátony közelében egy egyre erősödő tendencia része. Kína hónapok óta nyugtalanítja a csendes-óceáni nemzeteket lépéseivel.

Tavaly szeptemberben a csendes-óceáni szigetországok elítélték Kínát, amiért évtizedek óta először interkontinentális ballisztikus rakétát tesztelt a térség felett.

Februárban Ausztrália felett kereskedelmi járatokat kellett rövid időn belül átirányítani, amikor Kína váratlanul bejelentette, hogy éles lőgyakorlatot kíván tartani az Ausztrália és Új-Zéland közötti Tasman-tengeren hajózó hadihajóiról.

Az utóbbi időben Kína víz ágyúkkal célozta meg a Fülöp-szigetek hajóit, hogy elűzze őket a dél-csendes-óceáni lakatlan zátonyoktól. Egy ilyen agresszív üldözés során két kínai hajó ütközött egymásnak a hónap elején.

Peking a Dél-kínai-tengert saját felségvizének tartja, az igény érvényesítése céljából pedig több mesterséges szigetet is létrehozott a térségben.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons. A címlapkép illusztráció, a 075-ös széria első hajója, a Hainan látható rajta.

