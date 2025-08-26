  • Megjelenítés
Fordulat a közel-keleti válságban: Irán újra hajlandó tárgyalni Amerikával, de van egy feltételük
Globál

Fordulat a közel-keleti válságban: Irán újra hajlandó tárgyalni Amerikával, de van egy feltételük

Portfolio
Irán kész folytatni a közvetett tárgyalásokat az Egyesült Államokkal a nukleáris programjuk korlátozásáról, amennyiben biztosítékot kap arra, hogy sem az USA, sem Izrael nem indít újabb támadást az ország ellen - tudósított a TASZSZ.

Abbász Araghcsi iráni külügyminiszter kijelentette:

Készek vagyunk közvetett tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal, ha az amerikaiak biztosítanak minket arról, hogy nem indítanak katonai akciót a tárgyalások ideje alatt.

Irán garanciákat is kért arra, hogy nem éri újabb támadás a rivális államok részéről.

A miniszter szerint az amerikai támadás a fordói, natanzi és iszfaháni nukleáris létesítmények ellen nem befolyásolta Irán álláspontját: Teherán továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy uránt dúsítson saját területén.

A tárgyalások javában zajlottak, amikor Izrael megtámadott minket, majd Amerika is csatlakozott. Ezért az esetleges új tárgyalások biztosan nem lesznek olyanok, mint a korábbiak"

- tette hozzá Araghcsi.

Irán és Izrael kéthetes háborút vívott egymással a nyáron, miután a zsidó állam váratlan támadást indított a perzsák ellen: a cél a síita állam nukleáris létesítményeinek teljes leszerelése volt. Bár végül Amerika is csatlakozott saját B-2 Spirit bombázóival, a mai napig nem világos, pontosan mekkora kárt szenvedett az iráni atomprogram.

Kapcsolódó cikkünk

Sosem lesz vége - Megint elakadtak a gázai béketárgyalások

Meghátrál Irán: nagyon jelentősen visszafognák az atomprogramot

Végveszélyben Irán utolsó szövetségese - Újabb háborúra készül Izrael?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Az AI új jelentése: All-In

Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
bohdana tüzérség ukrajna ukrán orosz háború
Globál
Stratégiai fontosságú segítséget veszíthet el Kijev, elárulta Trump, miért nem jön össze a békecsúcs - Háborús híreink kedden
Pénzcentrum
Így rabolnak ki pillanatok alatt Budapest szívében: ezek a zsiványok legnagyobb trükkjei, vigyázz velük
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility