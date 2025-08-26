Fordulat a közel-keleti válságban: Irán újra hajlandó tárgyalni Amerikával, de van egy feltételük

Abbász Araghcsi iráni külügyminiszter kijelentette:

Készek vagyunk közvetett tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal, ha az amerikaiak biztosítanak minket arról, hogy nem indítanak katonai akciót a tárgyalások ideje alatt.

Irán garanciákat is kért arra, hogy nem éri újabb támadás a rivális államok részéről.

A miniszter szerint az amerikai támadás a fordói, natanzi és iszfaháni nukleáris létesítmények ellen nem befolyásolta Irán álláspontját: Teherán továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy uránt dúsítson saját területén.

A tárgyalások javában zajlottak, amikor Izrael megtámadott minket, majd Amerika is csatlakozott. Ezért az esetleges új tárgyalások biztosan nem lesznek olyanok, mint a korábbiak"

- tette hozzá Araghcsi.

Irán és Izrael kéthetes háborút vívott egymással a nyáron, miután a zsidó állam váratlan támadást indított a perzsák ellen: a cél a síita állam nukleáris létesítményeinek teljes leszerelése volt. Bár végül Amerika is csatlakozott saját B-2 Spirit bombázóival, a mai napig nem világos, pontosan mekkora kárt szenvedett az iráni atomprogram.

