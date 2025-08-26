  • Megjelenítés
Kényszerleszállást hajtott végre egy Londonból indult utasszállító repülőgép
Kényszerleszállást hajtott végre egy Londonból indult utasszállító repülőgép

Az Air China egyik utasszállító repülőgépe kényszerleszállást hajtott végre az egyik hajtómű meghibásodása miatt Szibériában, miközben Londonból Pekingbe tartott 265 utassal a fedélzetén.

Az orosz állami légiközlekedési felügyelet kedden közleményben jelentette be, hogy

az Air China Boeing 777-es utasszállító repülőgépe kényszerleszállást hajtott végre Szibériában.

A Flightradar24 adatai szerint a gép Nyizsnyevartovszkban, Nyugat-Szibériában landolt.

A Londonból Pekingbe tartó járat személyzete úgy döntött, hogy egy alternatív oroszországi repülőtéren száll le. Az előzetes ok az egyik hajtómű meghibásodása volt - közölte a Roszaviatszija, az orosz polgári légiközlekedési hatóság.

Az Air China tartalék repülőgépet küld Nyizsnyevartovszkba, amely várhatóan még kedden megérkezik, és továbbszállítja a 250 utast és a 15 főnyi személyzetet Pekingbe.

