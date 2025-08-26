Kényszerleszállást hajtott végre egy Londonból indult utasszállító repülőgép

Az Air China egyik utasszállító repülőgépe kényszerleszállást hajtott végre az egyik hajtómű meghibásodása miatt Szibériában, miközben Londonból Pekingbe tartott 265 utassal a fedélzetén.

Az orosz állami légiközlekedési felügyelet kedden közleményben jelentette be, hogy

az Air China Boeing 777-es utasszállító repülőgépe kényszerleszállást hajtott végre Szibériában.

A Flightradar24 adatai szerint a gép Nyizsnyevartovszkban, Nyugat-Szibériában landolt.

A Londonból Pekingbe tartó járat személyzete úgy döntött, hogy egy alternatív oroszországi repülőtéren száll le. Az előzetes ok az egyik hajtómű meghibásodása volt - közölte a Roszaviatszija, az orosz polgári légiközlekedési hatóság.

Az Air China tartalék repülőgépet küld Nyizsnyevartovszkba, amely várhatóan még kedden megérkezik, és továbbszállítja a 250 utast és a 15 főnyi személyzetet Pekingbe.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images