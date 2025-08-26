Riasztó eredmények: agyrák kialakulásához vezethetnek a súlyos fejsérülések

A kutatók azt találták, hogy az enyhe agysérülések, például agyrázkódás esetén nem nőtt a daganatok kockázata. A szakértők "riasztónak" nevezték az eredményeket, és arra szólították fel az orvosokat, hogy hosszú távon kövessék nyomon a traumás agysérülést szenvedett betegeket, ne csak közvetlenül a sérülés után.

Saef Izzy, a bostoni Brigham and Women's Hospital neurológusa és a tanulmány társszerzője szerint:

Ezek az eredmények riasztóak.

Kijelentette továbbá azt is, hogy:

Az elmúlt öt évben végzett munkánk kimutatta, hogy a traumás agysérülés krónikus állapot, tartós hatásokkal. A rosszindulatú agydaganatok potenciálisan megnövekedett kockázatának bizonyítéka sürgeti, hogy a figyelmet a rövid távú felépülésről az élethosszig tartó éberségre helyezzük át.

A kutatásban a tudósok 75 ezer traumás agysérülést szenvedett felnőttet osztottak három kategóriába: enyhe, közepes és súlyos. Az enyhe kategóriába az agyrázkódás tartozott, míg az esések és autóbalesetek a közepes és súlyos esetek közé kerültek. A másik 75 ezer résztvevőnek nem volt traumás agysérülése a kórtörténetében.

Az eredmények szerint a közepes vagy súlyos csoportban 87 önkéntesnél alakult ki agydaganat a sérülést követő három-öt éven belül – jóval többnél, mint az enyhe vagy a kontrollcsoportban.

Sandro Marini, a Brigham and Women's Hospital neurológusa és a tanulmány másik társszerzője elmondta:

Bár a traumás agysérülés növeli a daganat kockázatát, az általános kockázat továbbra is alacsony marad.

Hozzátette, ennek ellenére az agydaganat pusztító betegség, és gyakran csak későbbi szakaszban fedezik fel. Egyben jelezte, most megnyitották az ajtót a traumás agysérülést szenvedett betegek szorosabb megfigyelése előtt.

Az Egyesült Királyságban évente körülbelül 5800, az Egyesült Államokban pedig 25 ezer embernél diagnosztizálnak rosszindulatú agydaganatot. A felnőttkori gliómák, például a glioblastoma, a leggyakoribb típusú rosszindulatú agydaganatok.

