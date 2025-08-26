Riasztó eredmények: agyrák kialakulásához vezethetnek a súlyos fejsérülések

A kutatók azt találták, hogy az enyhe agysérülések, például agyrázkódás esetén nem nőtt a daganatok kockázata. A szakértők "riasztónak" nevezték az eredményeket, és arra szólították fel az orvosokat, hogy hosszú távon kövessék nyomon a traumás agysérülést szenvedett betegeket, ne csak közvetlenül a sérülés után.
Saef Izzy, a bostoni Brigham and Women's Hospital neurológusa és a tanulmány társszerzője szerint:
Ezek az eredmények riasztóak.
Kijelentette továbbá azt is, hogy:
Az elmúlt öt évben végzett munkánk kimutatta, hogy a traumás agysérülés krónikus állapot, tartós hatásokkal. A rosszindulatú agydaganatok potenciálisan megnövekedett kockázatának bizonyítéka sürgeti, hogy a figyelmet a rövid távú felépülésről az élethosszig tartó éberségre helyezzük át.
A kutatásban a tudósok 75 ezer traumás agysérülést szenvedett felnőttet osztottak három kategóriába: enyhe, közepes és súlyos. Az enyhe kategóriába az agyrázkódás tartozott, míg az esések és autóbalesetek a közepes és súlyos esetek közé kerültek. A másik 75 ezer résztvevőnek nem volt traumás agysérülése a kórtörténetében.
Az eredmények szerint a közepes vagy súlyos csoportban 87 önkéntesnél alakult ki agydaganat a sérülést követő három-öt éven belül – jóval többnél, mint az enyhe vagy a kontrollcsoportban.
Sandro Marini, a Brigham and Women's Hospital neurológusa és a tanulmány másik társszerzője elmondta:
Bár a traumás agysérülés növeli a daganat kockázatát, az általános kockázat továbbra is alacsony marad.
Hozzátette, ennek ellenére az agydaganat pusztító betegség, és gyakran csak későbbi szakaszban fedezik fel. Egyben jelezte, most megnyitották az ajtót a traumás agysérülést szenvedett betegek szorosabb megfigyelése előtt.
Az Egyesült Királyságban évente körülbelül 5800, az Egyesült Államokban pedig 25 ezer embernél diagnosztizálnak rosszindulatú agydaganatot. A felnőttkori gliómák, például a glioblastoma, a leggyakoribb típusú rosszindulatú agydaganatok.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Eddig tartott: Trump máris további vámokkal fenyegeti az EU-t
Szólásszabadságra és diszkriminációra hivatkozva próbálják bebiztosítani az amerikai cégóriásokat.
Megszólalt a Kreml: Oroszország szerint erre kellene koncentrálni Trump és Putyin történelmi találkozója után
Állítják, ők már javában ezen dolgoznak.
Azonnali lépést sürgetnek az EU-ban, enélkül Trump miatt jöhet az invázió Európában
A kínai szereplők miatt kongatják a vészharangokat.
Íme az Otthon Start hatása: hatéves rekordot döntött a lakások iránti érdeklődés
Elképesztő száguldást mértek a piacon.
Trump 200 százalékos vámmal fenyegeti Kínát
Ha nem jönnek a mágnesek.
Rekordot döntött a Gránit Bank, az osztalékbevételek tartották fent a nyereséget
Történetének első évközi gyorsjelentését adta ki a hitelintézet.
Újabb pofont kapott a Fed: Trump most egy kormányzót rúgna ki
Az okot egy jelzáloghiteleket érintő csalás adhatja.
Lesújtó eredménnyel zárult a szúrópróbeszerű ellenőrzés: számos járműnek azonnal törölték a műszaki érvényességét
Lépett a magyar hatóság a tűzesetek után.
Az AI új jelentése: All-In
Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post
Kína úttörő erdőtelepítő programmal támogatja a klímavédelmet
Komoly sebezhetőséggel néznek szembe Kína erdei ökoszisztémái: a monokulturális erdők dominanciája miatt a fás területek érzékenyek lettek a betegségekre, kártevőkr
Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is? A jogszabály rögzíti, hogy a hitel kamata legfeljebb 3% lehet, tehát nem zárja ki a kedvezőbb -3
Családi drámák és új tulajok a világ egyik legismertebb csapatánál
Család drámák, majd új tulajok a világ egyik legismertebb kosárcsapatánál. Kik a Los Angeles Lakers tulajdonosai, és hogyan jutott addig a helyzet, hogy a Buss-család... The post Családi drámá
Miért utálom a legény- (és leány-) búcsúkat?
Nyilván az utálat nagyon erős kifejezés, nem igazán lehetett eddig panaszom, kifejezetten élvezhetőnek találtam azokat, amiken részt vettem. Illetve az olvasó gondolhatja, hogy a bejegyzés elmé
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Élet egy adatközpont mellett
Vízügyi nehézségek a technológia árnyékában: hogyan hat egy adatközpont a helyi közösség mindennapjaira.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?
Mi történik a pénzzel Lengyelországban?
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.