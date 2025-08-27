Állítólag szökni akart a „trópusok Trumpja”, a bokapánt és a házi őrizet is kevésnek bizonyult

Egy legfelsőbb bírósági bíró döntése szerint Jair Bolsonarót folyamatos rendőri megfigyelés alatt kell tartani, hogy megakadályozzák a volt brazil elnök szökését napokkal ügyének tárgyalása előtt, aminek a során akár több mint 40 év börtönbüntetésre is ítélhetik.

A volt elnök július közepe óta elektronikus nyomkövető bokapántot visel, és augusztus eleje óta házi őrizetben van. A múlt hét elején a főügyész azt kérte a legfelsőbb bíróságtól, hogy szigorítsák meg a 70 éves politikus megfigyelését, miután mobiltelefonján a szövetségi rendőrség egy olyan, még 2024-ben kelt dokumentumot talált, amely szerint a volt elnök politikai menedékjogot kér Argentínától.

Alexandre de Moraes bíró kedden úgy döntött, hogy

fennáll a szökés veszélye, ezért elrendelte Bolsonaro házának 24 órás rendőrségi megfigyelését.

A volt elnököt azzal vádolják, hogy 2022-es választási veresége után összeesküvést szőtt utódja, Luiz Inácio Lula da Silva kormányának megdöntésére. Jair Bolsonaro tagadja a vádakat.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 08. 05. Házi őrizetbe került a volt brazil elnök

Címlapkép forrása: MTI/EPA-EFE/André Borges