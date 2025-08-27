Darabokra szedik, majd újra összerakják az amerikai haderő ékét - Átalakul a haditengerészet

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Az augusztus 19-i memorandum szerint "az NRCO lesz az egyetlen felelős szervezet, amely a haditengerészeti hadviselés minden területét átfogja".

Az új hivatal célja, hogy támogassa Trump elnök védelmi beszerzések modernizálásáról és a védelmi ipari bázisban történő innováció ösztönzéséről szóló végrehajtási rendeletét, amely a védelmi beszerzési rendszer átalakítását célozza a "csúcstechnológiás képességek gyors és nagy léptékű biztosítása érdekében".

Phelan a memorandumban kifejtette, hogy az új hivatal segít a haditengerészetnek azonosítani a működési hiányosságokat, gyors megoldásokat kínál, és lehetővé teszi a haderőnem számára, hogy azonnal reagáljon a felmerülő fenyegetésekre.

A haditengerészet még nem jelentette be, ki fogja vezetni az új hivatalt. A kinevezendő vezető közvetlenül Phelannek fog jelenteni, és együttműködik majd a haditengerészet kutatásért, fejlesztésért és beszerzésért felelős helyettes államtitkárával.

Az egyesített programok mindegyikét az elmúlt hat évben hozták létre. A Maritime Accelerated Response Capability Cell-t és a Disruptive Capabilities Office-t 2023-ban alapították. Az előbbi tengeri eszközök harctéri bevetésére összpontosított, beleértve az ukrajnai és tajvani helyszíneket, míg az utóbbi a pilóta nélküli technológiák értékelésével foglalkozott a haditengerészet operatív igényeinek kielégítése céljából.

A 2019-ben létrehozott NavalX iroda arra specializálódott, hogy

összekösse az innovatív ötletekkel rendelkező tengerészeket olyan szakértőkkel, akik segíthetnek az elképzelések megvalósításában

és a haditengerészeti alkalmazhatóság tesztelésében.

A Replicator program célja a védelmi minisztérium segítése az új technológiai lehetőségek felismerésében és beszerzésében. Az első szakasz kis méretű drónokra összpontosított, a második kör pedig az ellenséges pilóta nélküli rendszerek elleni védelem kihívásaira irányul.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images