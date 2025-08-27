Felveszi a kesztyűt a felemelkedő nagyhatalom: 214-es tengeralattjárókkal készülnek a Jüan-osztályú fegyverek ellen

India jelentős erőfeszítéseket tesz azért, hogy képes legyen tartani a tempót az egyre erőteljesebbé váló globális hatalmi versenyfutásban. Újdelhi a tengeri erejét mintegy 8,4 milliárd dolláros beruházással erősítené meg, ennek részeként az állami tulajdonban lévő Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) megkezdi az együttműködést a német ThyssenKrupp Marine Systems-szel (TKMS) hat fejlett tengeralattjáró gyártásának megkezdéséről a 75-ös Projekt (P75) részeként.
India még az 1990-es években dolgozta ki a nagyszabású programot, amelynek a célja a haditengerészeti erők tengeralattjáró-képességeinek megerősítése volt. A 2000-es években megkötötték az első szerződéseket, ennek értelmében összesen hat darab Scorpéne-osztályú konvencionális (diesel-elektromos) meghajtású támadó tengeralattjárót vásároltak. Az utolsó leszállítását követően Újdelhi máris a következő ütemmel növelte volna tovább a képességeit, ennek értelmében érkezhetnek a német fejlesztésű 214-esek. Ezek 1800 tonnás vízkiszorításúak, elsődlegesen hosszútávú járőrözésre optimalizálták.
Fejlett üzemanyagcellás AIP-rendszerrel van felszerelve, amely lehetővé teszi, hogy akár három hétig is víz alatt maradjon anélkül, hogy feljönne a felszínre.
Nehézsúlyú torpedókkal és hajó elleni rakétákkal is el lehet látni, valamint modern lopakodási képességekkel is ellátják.
Spanyol versenytársa egy ennél jóval nagyobb, mintegy 3000 tonnás vízkiszorítású tengeralattjáró, ám visszatérő fejlesztési problémákat érzékeltek a meghajtással. A 214-esek ezzel ellentétben már kipróbáltak, több ország haditengerészeténél használják, India pedig a megbízhatóságot preferálta a döntésénél.
India a képességei fejlesztéseivel kifejezetten a Kína segítségével fejlesztett pakiszáni Jüan-osztályú tengeralattjárókkal kelne versenyre. Ez nagyobb, mintegy 3600 tonnás vízkiszorítású, és a német fegyverhez hasonlóan AIP-rendszerrel van felszerelve. Hátránya, hogy nem tesztelték még hasonló üzemi körülmények között, így nem ismerni pontosan a teljesítményét.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
8,4 milliárd dolláros üzletről van szó.
