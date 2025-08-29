Történelmi pillanat a NATO-ban: Oroszország háborúja hozta el az áttörést

A csütörtökön közzétett NATO-adatok szerint három ország – Lengyelország, Litvánia és Lettország – már a júniusi csúcstalálkozón meghatározott ambiciózusabb, 3,5%-os célt is teljesíti. Az európai NATO-tagállamok Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója után, valamint Donald Trump amerikai elnök kritikáira válaszul emelték védelmi költségvetéseiket.
2025-ben várhatóan minden szövetséges eléri vagy meghaladja a csúcstalálkozó előtti célt, amely szerint a GDP legalább 2%-át védelemre kell fordítani, szemben a 2014-es három szövetségessel
– közölte a NATO.
Az adatok nem tartalmazzák Izlandot, amely NATO-tag, de nem rendelkezik haderővel, így hagyományos védelmi költségvetése sincs. A NATO-országok a 2014-es walesi csúcstalálkozón állapodtak meg a 2%-os védelmi kiadásokról, válaszul Oroszország krími annexiójára és a közel-keleti instabilitásra. Még 2022-ben is csak hét ország teljesítette a célt, 2024-re ez a szám 18-ra emelkedett, 2025-re pedig 31 tagállam éri el a küszöböt.
Kilenc ország, köztük Lengyelország és Németország olyan törvényekkel vagy politikai megállapodásokkal rendelkezik, amelyek a GDP 2%-át határozzák meg a védelmi kiadások minimális szintjeként. Hollandia a közelmúltbeli parlamenti jóváhagyást követően jövőre tervezi ugyanezt. A júniusi hágai csúcstalálkozón a NATO-tagok megállapodtak, hogy a GDP 3,5%-át alapvető védelmi kiadásokra, további 1,5%-át pedig az ellenálló képesség és készenlét erősítésére fordítják, beleértve a kritikus infrastruktúra védelmét és a védelmi ipari bázis megerősítését.
Az európai NATO-országok és Kanada becslések szerint idén több mint 607 milliárd dollárt költenek védelemre jelenlegi árakon,
szemben a 2024-es 516 milliárd és a 2023-as 419 milliárd dollárral. A kiadások teljes összege hat év alatt megduplázódott. Az Egyesült Államokkal együtt a szövetség várhatóan körülbelül 1,6 billió dollárt költ védelemre 2025-ben, szemben a 2024-es 1,45 billió dollárral. A NATO szerint Belgiumot kivéve minden NATO-tag várhatóan teljesíti azt a célt, hogy védelmi kiadásainak legalább 20%-át nagy felszerelésekre fordítsa. A felszereléseket vásárló országok listáját Lengyelország vezeti, amely várhatóan védelmi költségvetésének mintegy 54%-át költi felszerelésre.
