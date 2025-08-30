  • Megjelenítés
Váratlan fordulat: Amerika hátraléphet a béketárgyalásoktól, és hagyja, hogy "egy ideig harcoljanak"

Donald Trump fontolgatja, hogy felfüggeszti az ukrajnai háború lezárására irányuló diplomáciai erőfeszítéseit, miközben környezete Európát hibáztatja azért, hogy Ukrajna nem hajlandó nagyobb engedményeket tenni a békekötés érdekében - számolt be az Ukrajinszka Pravda.

Az Axios értesülései szerint egy magas rangú, névtelenséget kérő fehér házi tisztviselő elmondta, hogy

az amerikai elnök komolyan fontolgatja az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos diplomáciai erőfeszítéseinek szüneteltetését,

"amíg az egyik vagy mindkét fél nem mutat nagyobb rugalmasságot".

Hátradőlünk és figyelünk. Hagyjuk, hogy egy ideig harcoljanak, és meglátjuk, mi történik

- nyilatkozta a tisztviselő.

A jelentés szerint a Fehér Ház frusztrált a Trump és az orosz vezető alaszkai találkozóját követő előrelépés hiánya miatt, és Európát okolja azért, hogy Ukrajna vonakodik további engedményeket tenni a háború befejezése érdekében.

Az alaszkai csúcstalálkozó után két héttel sem történt kézzelfogható előrelépés az ukrajnai békefolyamatban, és Trump tanácsadói úgy vélik, hogy ezért nem az amerikai elnök vagy Moszkva a felelős. A Fehér Ház vezető tisztviselői szerint egyes európai vezetők csak szóban támogatják Trump békekezdményezéseit, miközben valójában megpróbálják aláásni az alaszkai találkozó után elért eredményeket.

Trump környezetében meggyőződés, hogy éppen az európai vezetők azok, akik Ukrajnát a területi kérdésekben való hajthatatlanságra ösztönzik, és arra biztatják Zelenszkijt, hogy várjon jobb ajánlatra. Szerintük európai beavatkozás nélkül Kijev álláspontja más lenne.

A Fehér Ház forrásai az Egyesült Királyság és Franciaország álláspontját többé-kevésbé konstruktívnak tartják, de panaszkodnak, hogy más jelentős európai államok azt akarják, hogy az USA viselje a háború teljes terhét, miközben ők maguk nem hajlandók aktívan részt venni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

