A tervek a konfliktus utáni biztonsági garanciák részét képezik, és az Egyesült Államok képességeinek teljes támogatását élvezik majd.
Von der Leyen nyilatkozata rávilágít az európai országok növekvő elkötelezettségére Ukrajna hosszú távú biztonsága mellett, valamint az USA és Európa közötti együttműködés fontosságára a térség stabilitásának biztosításában.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Portfolio
Von der Leyen: katonákat küldhetünk Ukrajnába
Az USA támogatásával.
Kiderült, mit ígér Trump az ukránoknak
Erről Ursula von der Leyen számolt be.
Nagyon jó hírt közölt a csodagyógyszer gyártója
A népszerű fogyasztószer újabb jótékony hatásaira derült fény.
Óriási flottát építenek az orosz tengeralattjárók ellen
13 hadihajó járőrözik majd közösen.
Rángatja a befektetők bajszát Közép-Európa bezzegországa
Nem néz ki jól a lengyel költségvetés.
Már a harmadik európai országban lángolt fel az új bankadótól való félelem a pénzügyi rendszerben
Néhány nap leforgása alatt.
Német kancellár: Belül arra készülök, hogy ez a háború sokáig fog tartani
Ha Ukrajna kapitulálna, "holnapután mi leszünk soron".
Megszűnik az országos tűzgyújtási tilalom, nyolc vármegye kivétel
A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanság következménye.
Az osztalék portfólióm - 2025. augusztus
Emelkedett a portfólióm hozama, egyrészt az Altria osztalékemelése, másrészt a nulla hozamú Walgreens kivezetése miatt. Az utóbbi nem éppen az ideális módszer egy portfólió hozamemelésére.
Novo Nordisk - elemzés
Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj
Közzétette a Raiffeisen Bank is az Otthon Start hirdetményét
Egészen pontosan megjelent a Raiffeisen Bank honlapján a szeptembertől érvényes hitel hirdetmény. A dokumentumban pedig már szerepe az Otthon Start hitel is. A pénzintézet 100 ezer Ft jóváírás
Mi vált valóra a 25 évvel ezelőtti jóslatokból?
Évtizedes fogadások közül válogattunk, és megnéztük, mi vált közülük valóra. Nagyot futott az elmúlt évben a Polymarket, a decentralizált előrejelzési piac, mi is több anyagot... The pos
Walgreens Boots Alliance, Inc. - ennyi volt
Tegnapi hír, hogy A Sycamore Partners lezárta a Walgreens Boots Alliance, Inc. felvásárlását....Az akvizíció lezárultával a WBA törzsrészvényeinek kereskedése megszűnt, és azok többé
Ön befektető? Érdemes néznie az USA fogyasztói bizalmi mutatóját
Az Egyesült Államok gazdasági ciklusának egyik legérzékenyebb előrejelző indikátora a fogyasztói bizalmi mutató. Ez a mérőszám nem csupán a háztartások rövid távú hangulatát tükrözi
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Ki igényelheti az Otthon Start hitelt?
Egy egyszerű kérdés, mégis ennek kapcsán voltak a legnagyobb változások az elmúlt 4-5 hét során. 2025 szeptember elsejével indul a program, a 2025.07.31-ei közlönyben a társadalmi egyeztetés
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?