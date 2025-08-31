  • Megjelenítés
Von der Leyen: katonákat küldhetünk Ukrajnába
Von der Leyen: katonákat küldhetünk Ukrajnába

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a Financial Times vasárnap megjelent interjújában elmondta, hogy az Európai Unió tagállamai "meglehetősen pontos terveket" készítenek az Ukrajnába történő esetleges katonai telepítésekről.

A tervek a konfliktus utáni biztonsági garanciák részét képezik, és az Egyesült Államok képességeinek teljes támogatását élvezik majd.

Von der Leyen nyilatkozata rávilágít az európai országok növekvő elkötelezettségére Ukrajna hosszú távú biztonsága mellett, valamint az USA és Európa közötti együttműködés fontosságára a térség stabilitásának biztosításában.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

