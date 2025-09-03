Fájdalmas pofont adtak Donald Trump egyik legradikálisabb lépésének

A New Orleans-ben székelő háromtagú bírói testület 2-1 arányban hozott döntésével előzetesen blokkolta, hogy az "illegális tömegmigrációt" indokként felhozó Trump-adminisztráció az 1798-as törvény alapján toloncolja ki venezuelaiak egy csoportját.
Leslie Southwick, a többségi véleményt megfogalmazó bíró elutasította a kormányzat azon állítását, hogy a venezuelai Tren de Aragua és más bűnbandák "inváziót vagy ragadozó [zsákmányszerző - a szerk.] célú betörést" hajtottak volna végre amerikai területen.
A fellebbviteli bíróság az Axios szerint úgy határozott, hogy egy ország, ez esetben Venezuela cselekedete, mely során arra bátorítaná állampolgárait, hogy illegálisan lépjenek be az Egyesült Államokba,
nem a modern kori megfelelője annak, mintha egy felfegyverzett, szervezett erőt küldene az ország megszállására, megzavarására vagy más módon való károsítására.
Az Alien Enemies Act széles jogköröket biztosít az amerikai kormánynak ellenséges nemzetekhez tartozó állampolgárok érdemi bírósági eljárás nélkül történő őrizetbe vételére és kitoloncolására, de csak háború, invázió vagy betörés idején. A jogszabályt legutóbb a második világháború idején alkalmazta a Fehér Ház, akkor erre hivatkozva zártak internálótáborokba mintegy 120 ezer japán, de német és olasz származású embereket is Amerikában.
A döntéshez a republikánus George W. Bush által jelölt Southwick mellett a demokrata Joe Biden kinevezettje, Irma Carrillo Ramirez csatlakozott, míg Andrew Oldham, Trump jelöltje különvéleményt adott ki. Az ügy a várható fellebbezés miatt bizonyára a legfelsőbb bíróságnál fog kikötni.
Az 5. körzeti, másodfokú szövetségi bíróság elé került ügyet a texasi Ansonban fogva tartott állítólagos Tren de Aragua bandatagok indították. Trump második ciklusa elején terrorszervezetnek minősítette a csoportot.
A legfelsőbb bíróság áprilisban úgy határozott, hogy a törvény alapján történő kitoloncolások elleni kifogásokat azon bírósági körzetekben kell benyújtani, ahol a fogvatartottakat őrzik. Májusban a legfőbb bírói fórum elrendelte a venezuealaiak kitoloncolásának felfüggesztését az ügy lezárásáig, és bírálta a Trump-adminisztrációt, amiért az érintetteket a kitoloncolási értesítés kézbesítése után mindössze egy nappal el akarta távolítani, ezzel sértve a megfelelő eljáráshoz való jogukat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
