NATO-Oroszország háború: elmondta a szakértő, hol és hogyan törhet ki a konfliktus

Az Ukrajna elleni háború után Vlagyimir Putyin az Északi-sarkvidéket tette meg legfontosabb stratégiai célpontjává
– jelentette ki Mikhail Komin, a Center for European Policy Analysis kutatója a L'Expressnek adott interjújában.
Az orosz költségvetésben az elmúlt öt évben megduplázták a térségre fordított kiadásokat, ami figyelemre méltó a háború és a magas infláció okozta gazdasági nehézségek közepette. Moszkva új kikötőket, ipari központokat és katonai bázisokat épít, valamint jelentősen fejleszti nukleáris tengeralattjáró- és jégtörő-flottáját.
Komin szerint ezek a lépések arra utalnak, hogy az Északi-sarkvidék Moszkva második számú prioritása lett a posztszovjet térség után.
A Kreml két fő ok miatt fordít kiemelt figyelmet az északi régióra:
- Az egyik a katonai dominancia elvesztésétől való félelem, amit az olvadó jégtakaró és a NATO terjeszkedése táplál. Oroszország nukleáris elrettentő képességének 60 százaléka északi vizeken állomásozik, így az északi tengeralattjáró-bázisok kulcsszerepet játszanak a védelemben.
- A másik aggodalom a gazdasági erőforrásokhoz kapcsolódik: az orosz földgázkészletek 80, az olajtartalékok 17 százaléka található itt, ám a szankciók miatt a kitermeléshez szükséges technológia nem hozzáférhető. Bár Kína segítségével Moszkva megpróbálja megkerülni a korlátozásokat, az orosz cégek évekkel el vannak maradva a tervezett fejlesztésektől.
Komin úgy látja, hogy az Északi-sarkvidék akár a következő orosz–NATO katonai konfliktus kiindulópontja is lehet, miközben Európában sokan Lengyelország vagy Moldova felől várnák az eszkalációt, a szakértő szerint a fő feszültségterület inkább a Barents- vagy a Balti-tenger térsége lehet.
A helyzet logikája hasonlítana az ukrajnai invázióéhoz: Moszkva megelőző csapást mérne, ha úgy érezné, hogy elveszíti stratégiai fölényét a Nyugattal szemben.
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin északi érdekei különösen aggasztóak Európa számára. Komin szerint nem zárható ki, hogy Moszkva és Washington közös projekteket indítson az Északi-sarkvidéken, amiért cserébe az Egyesült Államok enyhíthetné a szankciókat. Ez Európa és különösen Kanada számára kedvezőtlen lenne, mert kiszorulnának a térség geopolitikai játszmáiból. Komin arra figyelmeztetett, hogy Európának önálló katonai stratégiát kellene kialakítania, akár az északi országok együttműködését (NORDEFCO) erősítve, valamint Indiával és Kanadával is szorosabb kapcsolatokat építve.
Az orosz–kínai viszony is feszültségekkel terhelt a térségben. Bár Oroszország egyre inkább rá van utalva Kínára a háború miatt, Peking saját érdekeit próbálja érvényesíteni, például a Jeges-tengeri Hajózási Útvonal nemzetközivé tételét. Moszkva ezt elutasítja, mivel nemzeti biztonsági tényezőként kezeli a régiót. A kínai jégtörőflotta építése és a sarkvidéki befektetési tervek emiatt komoly feszültségeket szülnek.
Komin szerint minél tovább tart az ukrajnai háború, annál inkább nő Oroszország függősége Kínától, ami előbb-utóbb új hatalmi egyensúlyt hozhat az Északi-sarkvidék geopolitikájában.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Carney telefonált Trumppal: kiderült, miről tárgyaltak a két vezető között
Váratlan fordulat a kanadai-amerikai kereskedelmi háborúban.
NATO-Oroszország háború: elmondta a szakértő, hol és hogyan törhet ki a konfliktus
Nem várt helyen dördülhetnek az első fegyvertüzek.
Elképesztő fordulat: külföldre vihetik a szupermodern Szu-57-es vadászgép gyártását az oroszok
Ráadásul egy olyan országba, amely közeli kapcsolatban van Amerikával.
Európa legnagyobb gazdasága drámai lépésre kényszerül: megduplázza az áramkapacitást 2035-ig
Az energiamix kényszerű átalakítása miatt most jöhetnek a gázerőművek.
Túl nagyra hízott a gyógyszergyártó, egy egész országot fogyókúrára fogott
Egyesek már a Nokia sztori megismétlődésétől tartanak.
Azt mondják, betörtek az oroszok a stratégiai fontosságú ukrán városba – Elkezdődött Kupjanszk ostroma
Fontos csata zajlik Harkiv megyében.
Hatalmas mozgás a kötvénypiacon: ilyen nem volt 14 éve, aztán jött a meglepetés
Egy gyors fordulat jött az euróövezeti hozamoknák.
Csak egy kis dollárerősödés kellett és hatalmasat bukott a világverő deviza
A valutánál mérték a legnagyobb globális visszaesést.
Új malac a karámban? - Francia kockázatok Európában
Franciaországban ismét nő a politikai kockázat: a kormányfő bizalmi szavazást kért maga ellen, miközben 43,8 milliárd eurós megszorító csomag készül. A francia-német kötvényhozam-spread 8
Kell-e új nevet adni az évszakoknak a klímaváltozás miatt?
Az évszakok rendjét, amelyet a modernitás és a globalizáció uniformizált, az antropocén éghajlati változásai fokozatosan felülírják.
Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?
Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Fenntartási jelentés a KFI pályázatoknál: így kerüld el az EPTK buktatóit
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk, kicsit ijesztő is nézni, milyen forrásokból dolgozik.... The post Az ChatGPT is Redditezik - Az A
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
Összefognak az új világrend erős emberei − Mi lesz ebből, ki állitja meg őket?
Erősödőben Kína bűvköre.
Nem reális, de nem is cél az áramártüskék eltüntetése
Az extrém áringadozások háttere egyáltalán nem egyértelmű.
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.