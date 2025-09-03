  • Megjelenítés
Órákig szóltak a szirénák Ukrajnában, riadóztatták a NATO vadászgépeit is
Oroszország átfogó dróntámadást indított Ukrajna ellen szerdára virradó éjjel. A támadás miatt a lengyel légierő vadászgépeit is riadóztatták – írja a Reuters.

Ukrajna-szerte órákig szóltak a légiriadók, kilenc megyében jelentettek robbanásokat Kijevtől Lvivig és Volinyig.

Lengyelország saját és NATO-szövetséges repülőgépeket aktivált a támadás miatt.

Az Oroszország Föderáció újra csapásokat hajt végre Ukrajna területén található célpontok ellen

– írta a lengyel műveleti parancsnokság.

Az ukrán állami vasúttársaság közlése szerint négy vasúti dolgozó került kórházba a Kirovohrád megyében történt orosz támadás után, és a vasúti létesítményekben keletkezett károk miatt számos járat késésére figyelmeztetett.

A Kirovohrád megyében található Znamianka közösségben öt ember sérült meg és 28 ház rongálódott meg. Hmelnickij városában a tömegközlekedés "jelentős menetrendi fennakadásokkal" szembesült, a megyei kormányzó tüzekről és lakóépületekben keletkezett károkról számolt be.

