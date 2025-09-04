Forradalmi változás az ukrán légvédelemben: speciális egységeket hoznak létre a Sahed drónok ellen

Az ukrán védelmi erők fokozzák képességeiket az orosz-iráni Sahed típusú támadó drónok elleni védekezésben, e célból többfázisú védelmi rendszert hoznak létre - jelentette be Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka.

Többrétegű rendszert építünk az ellenséges Sahed és Gerány drónok elleni védekezésre"

- nyilatkozta Szirszkij az ukrán sajtónak.

A főparancsnok hangsúlyozta, hogy közös feladatuk több ilyen egység létrehozása, több elfogó drónkezelő kiképzése, valamint az ilyen csapatok hatékonyabb fegyverekkel és radarokkal való ellátása.

A főparancsnok kiemelte, hogy a légvédelem prioritást élvez mind az állam, mind az ukrán fegyveres erők számára, mivel Ukrajna hátországának biztonsága az "anti-Sahed" rendszer hatékonyságától és a rakétavédelem megbízhatóságától függ.

Hozzátette, hogy az elfogó UAV-egységek személyzetének kiválasztása folytatódni fog, mivel új egységeket hoznak létre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images