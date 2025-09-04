  • Megjelenítés
Forradalmi változás az ukrán légvédelemben: speciális egységeket hoznak létre a Sahed drónok ellen
Globál

Forradalmi változás az ukrán légvédelemben: speciális egységeket hoznak létre a Sahed drónok ellen

Portfolio
Az ukrán védelmi erők fokozzák képességeiket az orosz-iráni Sahed típusú támadó drónok elleni védekezésben, e célból többfázisú védelmi rendszert hoznak létre - jelentette be Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka.

Többrétegű rendszert építünk az ellenséges Sahed és Gerány drónok elleni védekezésre"

- nyilatkozta Szirszkij az ukrán sajtónak.

A főparancsnok hangsúlyozta, hogy közös feladatuk több ilyen egység létrehozása, több elfogó drónkezelő kiképzése, valamint az ilyen csapatok hatékonyabb fegyverekkel és radarokkal való ellátása.

A főparancsnok kiemelte, hogy a légvédelem prioritást élvez mind az állam, mind az ukrán fegyveres erők számára, mivel Ukrajna hátországának biztonsága az "anti-Sahed" rendszer hatékonyságától és a rakétavédelem megbízhatóságától függ.

Hozzátette, hogy az elfogó UAV-egységek személyzetének kiválasztása folytatódni fog, mivel új egységeket hoznak létre.

Kapcsolódó cikkünk

Zelenszkij belengette a háború lehetséges lezárását, utolsó esélyt kap Moszkva – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Konferencia ajánló

Portfolio Sustainable World 2025

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
M1A1 Abrams tank
Globál
Súlyos figyelmeztetés: a második világháború óta nem volt ilyen veszély, Amerika felkészületlen
Pénzcentrum
Indul a roham, le ne maradj: ezek a legjobb őszi belföldi úti célok 2025-ben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility