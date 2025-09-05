  • Megjelenítés
Itt vannak a részletek: 22 ezer katona gyakorolja egy Magyarország elleni támadás elhárítását
Itt vannak a részletek: 22 ezer katona gyakorolja egy Magyarország elleni támadás elhárítását

MTI
Szalay-Bobrovnicky Kristóf a Facebookon tett közzé egy bejegyzést, amelyben részleteket osztott meg az Adaptive Hussars összhaderőnemi gyakorlatról.

A honvédelmi miniszter elmondta: az Adaptive Hussars 2025 egy előre tervezett, hosszú évek alatt előkészített, fiktív szcenáriókra épülő nagygyakorlat. A művelet NATO-kereten belül zajlik majd és hivatásos és tartalékos katonák egyaránt részt vesznek majd benne. A biztonsági szervezet több partnerországa is támogatja majd, így Szlovákia és az Amerikai Egyesült Államok is részt vesz, a NATO irányítási struktúrájába illeszkedve.

A védelmi gyakorlat arra készül fel, hogy ha Magyarországot fegyveres támadás érné, akkor azt az országhatáron belül hogyan hárítanák el.

Megjegyezte: a gyakorlat összkormányzati is, mert nemcsak a honvédség, hanem a közigazgatás is részt vesz benne. Kiemelte: „ahhoz, hogy a Magyar Honvédség sikeresen tudjon műveleteket végrehajtani, a magyar kormányzat számos elemének, igazgatási egységének a közreműködésére szükség van”.

Kifejtette, hogy az ország több pontján lehet majd látni a levegőben helikoptereket és útlezárások is lesznek, mivel a gyakorlat közben mozogni fognak a katonák. Hozzátette:

ez a hadseregnek egy nagyon fontos tulajdonsága és feltétele annak, hogy a magyar emberek biztonságban érezhessék magukat, hogy minden eshetőségre felkészültek legyünk.

