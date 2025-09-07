Lecsaptak a „Magyar Madarai”: lángokban a Barátság kőolajvezeték

Sorozatban negyedik alkalommal támadták meg az ukrán erők a Barátságot, amely kulcsfontosságú az orosz kőolaj szállításában. A parancsnok a Telegramon jelentett be a támadást,
Brjanszknál történt detonáció, a beszámolója szerint az tranzitvezeték komoly tűzkárokat szenvedett.
A kőolaj szállítására alkalmas vezeték az orosz energetikai infrastruktúra egyik legfontosabb eleme, mivel innen Szlovákia és Magyarország felé is szállítják az energiahordozót, de Fehéroroszországot is ez látja el, valamint több kulcsfontosságú orosz kikötő felé is vezetnek csövek. A lángokról felvételek is készültek:
At night, the https://t.co/RmZV3uZPzm— Cloooud (@GloOouD) September 7, 2025
Brovdi neve a Magyarország és Ukrajna között zajló diplomáciai csatározások középpontjába került,
miután a legutóbbi dróncsapás alkalmával Budapest személyesen őt nevezte meg felelősnek. „Magyart” kitiltották a schengeni övezetből és Magyarország területéről egyaránt. Ezt a lengyel külügyminiszter nem hagyta annyiban, és tiltakozásul meghívta az ukrán drónerők parancsnokát Varsóba. Brovdi egyébként rendszeresen magyarul teszi hozzá a posztjaihoz, hogy „Ruszkik haza!”.
Címlapkép forrása: EU
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén? - Interaktív, díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Versenyfutás az idővel: egyetlen dolog döntheti el a háborút Ukrajnában
Mindenki feszülten várja a nagy pillanatot.
Távozik a világ egyik legerősebb országának vezetője
Nem meglepetés.
Ritka égi jelenség lesz ma este: itt lesz a legjobb helyen, aki látni akarja a vörös Holdat
Van, ahol nem lesznek szerencsések az érdeklődők.
Történelmi drónesőt zúdított Moszkva Ukrajnára: ekkora támadás eddig még nem volt
Rengeteg detonációt regisztráltak.
Megszólaltak az elemzők a forint jövőjéről
Figyelnie kell a kormánynak és az MNB-nek.
Bemutatjuk a Fehér Ház fekete listáját: ők azok, akikkel leszámolna Donald Trump
Nagy nevek kerültek veszélybe.
Váratlan fordulat: az európai vezető szerint Putyin hatalmas gesztust tehet Zelenszkijnek
Eddig nem erről volt szó.
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Deák Ferenc eladná a lelkét egy lakásért? (feat. Szabó László)
Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts és Soundcloud
Sosem látott pénzt költött el a leggazdagabb liga, de megfizetik az árát
Több, mint 1.360 milliárd forint - ennyit költöttek el az angol első osztály, a Premier League focicsapatai játékosokra a nyáron. Bődületes rekord, amit egy másik... The post Sosem látott pén
Jóléti társadalom megoldja a problémáidat?
Talán senki számára nem kérdés, hogy a világ gazdagodásával nem szabadultunk meg a gondjainktól. Sőt, sokszor a "gazdagabb" országokban "rosszabbul" élnek az emberek, mint a "szegényebbek
Kik vehetnek fel 10% önerő mellett Otthon Startot és kikre nem érvényes a könnyítés?
Szeptember másodikától módosította az MNB az adósságfék szabályokat. Így szélesebb réteg vehet fel minimális 10% önerő mellett lakáshitelt. Mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a válto
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.