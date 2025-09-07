Lecsaptak a „Magyar Madarai”: lángokban a Barátság kőolajvezeték

Robert Brovdi, az ukrán drónerők parancsnoka – akinek a hívójele a származása miatt a „Magyar” – jelentette be, hogy Ukrajna támadást intézett a Barátság kőolajvezeték ellen.

Sorozatban negyedik alkalommal támadták meg az ukrán erők a Barátságot, amely kulcsfontosságú az orosz kőolaj szállításában. A parancsnok a Telegramon jelentett be a támadást,

Brjanszknál történt detonáció, a beszámolója szerint az tranzitvezeték komoly tűzkárokat szenvedett.

A kőolaj szállítására alkalmas vezeték az orosz energetikai infrastruktúra egyik legfontosabb eleme, mivel innen Szlovákia és Magyarország felé is szállítják az energiahordozót, de Fehéroroszországot is ez látja el, valamint több kulcsfontosságú orosz kikötő felé is vezetnek csövek. A lángokról felvételek is készültek:

Brovdi neve a Magyarország és Ukrajna között zajló diplomáciai csatározások középpontjába került,

miután a legutóbbi dróncsapás alkalmával Budapest személyesen őt nevezte meg felelősnek. „Magyart” kitiltották a schengeni övezetből és Magyarország területéről egyaránt. Ezt a lengyel külügyminiszter nem hagyta annyiban, és tiltakozásul meghívta az ukrán drónerők parancsnokát Varsóba. Brovdi egyébként rendszeresen magyarul teszi hozzá a posztjaihoz, hogy „Ruszkik haza!”.

