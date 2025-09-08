Példátlan, amit Trump tett: azt mondják, az elnök gyakorlatilag háborút indított

Az Illinois állambeli demokrata szenátor vasárnap a "Face the Nation with Margaret Brennan" műsorban úgy fogalmazott, hogy Trump
gyakorlatilag hadat üzent saját országa egyik nagyvárosának,"
ugyanakkor hozzátette, hogy "nincs arra utaló jel", hogy az adminisztráció valóban csapatokat készülne küldeni Chicagóba.
Ez nem normális, ez elfogadhatatlan viselkedés"
- jelentette ki Duckworth a Trump által használt retorikáról.
Trump elnök hetekkel ezelőtt jelezte, hogy nemzeti gárdistákat küldene Chicagóba a bűnözés megfékezése végett, a demokrata vezetésű település hevesen ellenáll az akciónak. Trump tegnap Truth Socialre azt írta ki: hamarosan megtudja Chicagó, miért "háborús minisztériumnak" hívják a Pentagont (az elnök a napokban nevezte át a védelmi minisztériumot egy rendelettel.)
Trump eredeti üzenetéről itt írtunk:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
