Példátlan, amit Trump tett: azt mondják, az elnök gyakorlatilag háborút indított
Tammy Duckworth demokrata szenátor élesen bírálta Donald Trump elnök Chicagóval kapcsolatos háborús retorikáját, miközben jelezte, hogy egyelőre nincs konkrét jele csapatok bevetésének a városban - tudósított a CBS News.

Az Illinois állambeli demokrata szenátor vasárnap a "Face the Nation with Margaret Brennan" műsorban úgy fogalmazott, hogy Trump

gyakorlatilag hadat üzent saját országa egyik nagyvárosának,"

ugyanakkor hozzátette, hogy "nincs arra utaló jel", hogy az adminisztráció valóban csapatokat készülne küldeni Chicagóba.

Ez nem normális, ez elfogadhatatlan viselkedés"

- jelentette ki Duckworth a Trump által használt retorikáról.

Trump elnök hetekkel ezelőtt jelezte, hogy nemzeti gárdistákat küldene Chicagóba a bűnözés megfékezése végett, a demokrata vezetésű település hevesen ellenáll az akciónak. Trump tegnap Truth Socialre azt írta ki: hamarosan megtudja Chicagó, miért "háborús minisztériumnak" hívják a Pentagont (az elnök a napokban nevezte át a védelmi minisztériumot egy rendelettel.)

