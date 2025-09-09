  • Megjelenítés
Durva eszkaláció: Izrael lebombázta a világ egyik leggazdagabb országában tartózkodó terrorszervezet vezetőit
Globál

Durva eszkaláció: Izrael lebombázta a világ egyik leggazdagabb országában tartózkodó terrorszervezet vezetőit

Izrael csapást mért a Hamász vezetőségére Katarban, köztük Halíl el-Hajja és Jabarin személyére is - közölte egy magas rangú izraeli tisztviselő. Az akció eredményeit még vizsgálják.

Egy vezető izraeli tisztségviselő bejelentése szerint

Izrael támadást hajtott végre a Hamász Katarban tartózkodó vezetői ellen.

A célpontok között volt Halíl el-Hajja és egy Jabarin néven említett személy is.

A forrás szerint az izraeli hatóságok jelenleg is értékelik a művelet eredményességét, és várják a részletes információkat a csapás következményeiről.

A támadás jelentős eszkalációt jelenthet a konfliktusban, különösen mivel Katar korábban közvetítőként szerepelt az Izrael és a Hamász közötti tárgyalásokban.

