Friss részletek a Katar elleni támadásról – Lehet, hogy kifejezetten súlyos a csapás
Lehet, hogy nem kettő, hanem öt Hamász-vezető halt meg Katarban a váratlan izraeli légicsapás következményében – közölte az orosz TASZSZ és a szaúdi Al-Hadath.

A közzétett értesülések szerint a lebombázott dohai épületben tartózkodott

  • Halil el-Hajja, a Hamász gázai vezetője,
  • Haled Mesaál, a szervezet külföldi vezetője,
  • Záher Dzsabárin, a palesztin terrorszervezet ciszjordániai vezetője és pénzügyi vezetője,
  • Nizar Audallah, a Hamász politikai vezetője,
  • és Gázi Hamad, a szervezet egyik szenior műveleti parancsnoka is.

Az Al-Hadath értesülései szerint a fent felsorolt politikai vezetők mind meghaltak, Hamad sorsáról még nincsen hír.

Eddig két Hamász-vezető halálhíréről lehetett kvázi-biztosan tudni, Halil el-Hajja és Záher Dzsabárin nevét járatta körbe a sajtó.

A Hamász még egyik vezető halálát sem erősítette meg hivatalosan.

A támadás részleteiről itt írtunk:

Izrael minden eddiginél tovább ment: semleges ország területén bombázott, támadás történt a világ egyik leggazdagabb monarchiája ellen

